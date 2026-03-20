健康網》咖啡喝對 防失智！醫談「黃金攝取量」

有研究指出適量喝咖啡能夠保護大腦、預防失智，但適量是幾杯呢？心安診所院長楊宗勳引用研究解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家習慣在上午喝杯咖啡，也有不少研究指出，咖啡對於健康與預防特定疾病與老化，大有關聯。但是喝多反對健康有負面影響，不可不謹慎。心安診所院長楊宗勳在臉書粉專「楊宗衡醫師」分享大型醫學研究提出的3大重點，說明若適量飲用，能夠保護大腦，預防失智。

喝咖啡防失智，喝越多越好嗎？一文看懂最新研究的「黃金攝取量」！許多人都喜歡每天來杯咖啡提神，但你知道喝對劑量還能保護大腦、預防失智嗎？今天我們根據最新發表的大型醫學研究，幫大家整理了 3 個關鍵重點，看看你喝對了沒！

請繼續往下閱讀...

一、劑量效應：喝多少才是「黃金比例」？

根據研究結果，喝更多並不會帶來更多預防失智的好處，過量攝取反而可能帶來額外的負面影響。研究發現，咖啡因的保護效果呈現一種「非線性」的關係，這代表存在一個最佳的適中攝取量。

最佳保護劑量：每天大約喝 2 到 3 杯含咖啡因的咖啡，或是 1 到 2 杯茶（大約相當於每天攝取 300 毫克的咖啡因），就能達到最低的失智症風險與最佳的認知功能保護效果。

喝更多沒有額外好處：當攝取量超過這個最佳範圍（例如每天喝超過 3 杯以上的咖啡）時，防護效果並不會跟著提升，因為好處在適中劑量時就已經達到飽和。

過量攝取的潛在壞處：

可能抵消大腦的保護作用：攝取過量咖啡因可能會對睡眠品質造成負面影響，或是增加焦慮感。這些不良反應很可能會直接抵消掉咖啡因原本對大腦的神經保護好處。

超出人體的代謝極限：人體吸收、運送和代謝咖啡因的能力是有生理極限的。當攝取劑量過高時，體內負責代謝咖啡因的酵素（特別是 CYP1A2）就會達到飽和，這解釋了為什麼超過一定量後就無法發揮更大的效用。

總結來說，適量飲用是關鍵！過度飲用不僅無助於進一步預防失智，反而可能因為影響睡眠或引發焦慮而得不償失。

二、研究中「一杯」咖啡的容量，到底是幾 c.c.？

大家最常問的就是：「我買的大杯美式算是一杯還是兩杯？」 在這項研究中，標準的「一杯」咖啡或茶的容量被精確定義為 8 盎司，大約等於 237 毫升（cc）。所以，如果您平常習慣買便利商店或連鎖咖啡店的「大杯（約 470 cc）」，那其實喝完一杯就已經接近每日的最佳保護劑量囉！

三、怕睡不著改喝「低咖啡因咖啡」，有保護效果嗎？

很遺憾，答案是沒有。 根據研究數據，低咖啡因咖啡並沒有展現出相同的預防失智或保護認知功能的效果。

研究作者認為有兩個可能原因：

「咖啡因」本身就是關鍵：這項發現強烈暗示，咖啡因很可能就是產生神經保護作用的最主要活性成分。

潛在的健康干擾：許多選擇喝低咖啡因咖啡的人，可能原本就因為對咖啡因不耐受或有其他潛在健康問題才改變飲用習慣，這在統計上會造成所謂的「適應症干擾」，也就是無法單純用飲料來解釋結果。如果想要透過喝咖啡來保養大腦，記得要選擇「含咖啡因」的咖啡，並控制在適當的飲用量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法