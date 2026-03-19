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台灣已沒人可請！外籍幫傭新制門檻下修 醫界：少子化救星

2026/03/19 15:45

新光醫院副院長洪子仁指出，少子化問題並非單靠補助即可解決，而是涉及「友善生育環境」與「本國勞動力流失」的結構性挑戰。（資料照）

新光醫院副院長洪子仁指出，少子化問題並非單靠補助即可解決，而是涉及「友善生育環境」與「本國勞動力流失」的結構性挑戰。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕行政院今（19）日拍板通過「外籍家庭幫傭申請新制」，放寬條件至家中有12歲以下兒童即可申請，預計於4月13日正式上路。對此，醫界表示高度肯定，認為此舉是因應少子化危機的「及時雨」，有助減輕雙薪家庭壓力，提升整體生育意願。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，少子化問題並非單靠補助即可解決，而是涉及「友善生育環境」與「本國勞動力流失」的結構性挑戰。他進一步建議，政府可針對育有3名（含）以上12歲以下兒童的家庭，開放聘僱2名外籍幫傭，將政策轉化為更具吸引力的生育誘因。

針對制度定位，洪子仁強調，外籍幫傭應明確界定為「家務協助者」，主要負責清潔、洗滌與日常生活照顧，而非教育與教養工作。他認為，行政院此一定位相當精準，因為現代雙薪家庭最大的困擾，往往不是教育資源不足，而是下班後仍需負擔繁重家務，壓縮與孩子相處的時間。

洪子仁表示，透過分工合作，能有效減輕家長負擔，降低育兒焦慮，讓父母有更多高品質陪伴時間，這才是提升生育率的關鍵，「專業托育與教育應由本國體系承擔，外籍幫傭則提供生活支持，兩者應形成互補，而非取代。」

對於部分勞權團體擔憂衝擊本國就業，洪子仁則從人口結構角度分析指出，台灣正面臨「沒人可請」的困境。他舉例，2000年新生兒數仍有30.5萬人，但之後出生數快速下滑，目前每年僅約10萬人，25年間減少約20萬人，已對各行各業造成明顯人力缺口。

他認為，引進外籍幫傭主要是補足本國勞工較不願投入的基層家務工作，不僅不會排擠本地就業，反而有助釋放中產階級勞動力，讓更多人投入高附加價值產業，對整體經濟發展具正面效益。

至於外界關心外籍幫傭照顧品質問題，洪子仁表示，關鍵在於經驗、訓練與家庭指導，而非國籍本身。他指出，外籍幫傭通常能提供長時間、穩定的照顧支持，並協助分擔家務。以印尼籍幫傭為例，多具基本英語能力，也有助營造幼兒語言環境。若能透過良好篩選與管理機制，仍可提供穩定且有耐心的照顧品質。

洪子仁進一步強調，若要真正提升生育誘因，應對多子家庭提供更強力支持。他建議，育有3名以上幼童的家庭可聘僱2名幫傭，因為三孩家庭的家務與照顧需求呈倍數成長，單一人力難以負荷。透過制度強化後勤支援，才能讓有意生育第2胎、第3胎的年輕家庭更有信心。

他最後指出，少子化已是國安級問題，此次新制是多元對策之一，透過適度引進外籍人力，可有效減輕家庭壓力，提升社會韌性。他也呼籲政府在政策上路後，應同步簡化申請流程並強化媒合品質，確保政策能真正落實，讓更多育兒家庭受惠。

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