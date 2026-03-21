健康網》疲勞靠咖啡提神是警訊？ 營養師教4大營養改善

很多民眾每天早上一定要來杯咖啡才有精神，營養師提醒，小心潛藏身體求救警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是每天早上一定要來杯咖啡才有精神，小心潛藏身體求救警訊。營養師陳珮淳指出，長期依賴咖啡提神，往往不是習慣問題，是身體已累積疲勞訊號，常見原因包括睡眠不足、早餐只吃糖、蛋白質攝取不夠等。他建議民眾，不妨從補充蛋白質與均衡早餐著手，才能真正改善疲勞。

為什麼很多民眾必須靠咖啡，否則醒不來。陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，咖啡中的咖啡因會暫時阻斷大腦的「腺苷」（Adenosine）訊號。

腺苷是身體累積疲勞的化學訊號，當咖啡因把它暫時關掉，人就會覺得精神變好。但這只是暫時提神，並沒有真正解決疲勞原因。民眾不妨觀察自己，如果每天都要靠咖啡提神，可能要留意以下3原因：

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●睡眠品質不佳

滑手機、加班、晚睡等習慣，會形成睡眠品質不佳，如果長期睡眠不足會讓身體修復不完全，大腦疲勞訊號增加，所以，早上特別想喝咖啡。

●早餐只吃糖

很多上班族早餐常吃麵包、甜點、含糖飲料，血糖會快速上升又下降，容易出現

很快疲倦、精神不集中，於是陷入了想再喝咖啡的循環中。

●蛋白質攝取不足

蛋白質是身體的重要「修復材料」，也參與多巴胺、血清素等神經傳導物質的合成。如果攝取不足，可能出現精神差、容易疲勞、專注力下降。

民眾想要抗疲勞，應該在平常做什麼呢？陳珮淳建議，不妨補足以下4大營養素改善：

1.B群：幫助能量轉換，是身體的能量製造關鍵，有助減少疲勞、提升精神。

食物來源：雞肉、全穀類、雞蛋、深綠色蔬菜

2.鎂：鎂缺乏時，身體就像車子只有油門沒有煞車，容易緊繃、睡不好。

食物來源：深綠色蔬菜、堅果、可可

3.鐵：鐵負責把氧氣送到身體各個細胞。如果不足，就像運輸車不夠，細胞缺氧，容易疲勞、頭暈。

食物來源：紅肉、魚類、深綠色蔬菜

4.維生素C：它能幫助抗氧化、修復細胞，也能幫助鐵吸收，讓身體運作更順暢。

食物來源：柑橘類水果、奇異果、花椰菜、莓果

有關於早餐的吃法，陳珮淳提醒，民眾最好以「蛋白質＋穩定血糖」為核心，比只喝咖啡更能維持精神。例如，均衡早餐可以蔬菜蛋餅＋牛奶，高蛋白早餐可以準備優格＋堅果＋燕麥＋水煮蛋，穩定血糖早餐不妨組成合地瓜＋蛋＋無糖豆漿。

陳珮淳總結，咖啡提神不一定是壞事，但不該成為每天的依賴。當身體發出疲勞訊號時，從睡眠與飲食調整，才是恢復精神基本。

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