副院長歐亮宏主刀！ 部北醫院今完成首例達文西微創手術

衛福部台北醫院今順利為膽囊結石併發炎患者，完成院方首例達文西微創手術。（圖由衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院今天順利完成首例達文西微創手術，正式開啟精準微創手術新篇章，院方指出，此次手術由副院長、外科醫師歐亮宏主刀，個案為膽囊結石併發炎患者；院長鄭舜平表示，台北醫院已正式將達文西微創手術導入臨床應用，讓在地民眾享有更精準、安全且低侵襲性的治療選擇，也宣告微創手術量能邁入嶄新階段，成為台北醫院醫療發展的重要里程碑。

台北醫院指出，達文西微創手術目前有納入健保，惟器材或手術費需要自費；歐亮宏說明，此次接受手術的病人因膽囊結石併發炎就醫，意外發現2公分的膽囊腫瘤，經醫療團隊審慎評估病況、手術適應症及整體治療需求後，採用達文西手術系統治療，手術順利完成，展現醫院於新技術導入、手術團隊整合及臨床照護上的成熟能力，未來將持續依照病人狀況與臨床需求，運用先進醫療技術，提供病人更安全、恢復更快的治療選擇。

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衛福部台北醫院今順利為膽囊結石併發炎患者，完成院方首例達文西微創手術，由副院長歐亮宏（前排左2）主刀。（圖由衛福部台北醫院提供）

鄭舜平表示，公立醫院肩負的不只是醫療服務，更有守護民眾健康、落實醫療公平與提升區域照護品質的重要責任，完成首例達文西手術，象徵外科手術正式邁入新紀元，目前台北醫院適用達文西微創手術的科別有消化外科、胸腔外科、泌尿科、婦產科、大腸直腸外科，從設備建置、團隊訓練到實際執行，展現台北醫院積極導入先進醫療科技、提升在地高品質醫療服務的決心。

歐亮宏指出，新一代的達文西機器手臂系統具有高解析3D立體影像、更穩定的手術視野與更靈活的器械操作，可協助醫師在狹小且複雜的空間中進行更細緻的剝離、縫合與切除，有助提升手術精準度、操作流暢性與安全性，相較傳統手術方式，具有傷口較小、出血量較少、術後疼痛較低，以及恢復較快等優勢。

衛福部台北醫院引進最新一代達文西機器手臂系統，有高解析立體影像、更穩定的手術視野與靈活的器械操作，有助提升手術精準度與安全性。（圖由衛福部台北醫院提供）

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