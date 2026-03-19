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健康 > 護眼顧齒

常頭痛原因恐藏在散光 每3人就有1人中招

2026/03/19 15:47

研究提到，散光未正確矯正每3人就有1人會伴隨頭痛問題；情境照。（圖取自freepik）

研究提到，散光未正確矯正每3人就有1人會伴隨頭痛問題；情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕研究指出，散光未正確矯正者約每3人就有1人出現頭痛。長期用眼過度不僅造成不適，也會加劇眼睛疲勞；驗光師提醒，若未精準配鏡，難以察覺隱性問題，眼鏡反而可能成額外負擔。

現代人長時間依賴3C產品，高強度用眼成常態，不少人忽略長期累積用眼負擔，不僅容易導致嚴重視覺疲勞，更可能引發不明頭痛，損害生活品質與工作效率。

據國際近視研究學會資料顯示，台灣近視率全球第1，近視盛行率超過7成，眼鏡早已是多數民眾生活中不可或缺的必需品。

散光是常見屈光不正，影響視覺舒適度與日常活動。中華民國驗光師公會全國聯合會理事長謝孝杭今天透過新聞稿提醒，看得到並不等同於看得舒適，若屈光不正、未獲得精準矯正，或長期配戴不適合眼鏡，將迫使雙眼持續處於過度用力代償狀態，反而讓眼鏡成為視力健康二次負擔。

一份2024年刊登於健康與復健研究期刊（Journal of Health and Rehabilitation Research），評估12至35歲族群中，不同類型散光的盛行率，及與視疲勞症狀關聯，共納入96名患者，包含男性41.7%，女性58.3%，記錄包括視力模糊、頭痛、眼痛與流淚等症狀。

研究顯示，在96名受試者中，60.4%閱讀時出現問題，其中以55.17%視力模糊與27.58%頭痛最為常見。另外，有56.3%與55.2%受試者在使用手機與電腦時分別出現不適。散光患者具有高比例的視疲勞症狀，突顯及早進行適當矯正以提升視覺舒適度的重要性。

這份研究提到，散光未正確矯正每3人就有1人會伴隨頭痛問題，謝孝杭說，當散光未被精確矯正，雙眼為了看清物體必須隨時自行調節，長期過度用力，更會加劇眼睛過勞。許多人習慣稍微模糊的「朦朧美」，以為看得到就好，忽略莫名的頭痛、肩頸僵硬，這些其實都是眼睛在求救。

與配鏡品質最息息相關的「驗光人員法」落日條款已於2026年1月6日正式到期，這意味著自今年起，配鏡行為必須由具備國家執照的專業驗光人員執行。中華民國視光學會理事長王俊欽表示，這象徵台灣配鏡環境正式邁入專業化新紀元，正確視力保健與精準檢測更顯關鍵。

謝孝杭表示，配眼鏡不是單純買賣，也絕不應隨意，須建立在合格驗光人員與嚴謹評估流程上，專業配鏡並非僅止於測量度數，是透過系統化評估屈光狀態、雙眼協調能力及個人用眼情境，才能為每一雙眼睛量身打造出確保視覺穩定與舒適的專屬鏡片。 

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