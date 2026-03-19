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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》久坐不只讓人胖！ 研究揭4小時不動大腦老4年

2026/03/19 16:26

恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，連續久坐4小時不起身，大腦血流明顯下降，其變化幅度甚至相當於正常老化約2-4年；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，連續久坐4小時不起身，大腦血流明顯下降，其變化幅度甚至相當於正常老化約2-4年；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間久坐容易讓人變胖，不少人也習慣久坐後再集中活動，但這種補救方式恐怕效果有限。對此，恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，連續久坐4小時不起身，大腦血流明顯下降，其變化幅度甚至相當於正常老化約2-4年。雖然這是短暫、可逆的急性反應，並非真的永久老化。但若每天持續久坐，長期累積的影響就另當別論。建議每30分鐘起身走動2分鐘，走對頻率才能幫助維持大腦血流速度。

王思恒於臉書粉專「一分鐘健身教室」發文指出，一篇2018年發表在《Journal of Applied Physiology》的研究，招募15名健康的辦公室工作者，分3天各接受3種不同的坐著方式測試，包括：連續久坐4小時完全不起身；每30分鐘起身走路2分鐘，共走8次；每2小時起身走路8分鐘，共走2次。測量指標是大腦中動脈的血流速度，作為大腦血液供應量的代理指標。

研究結果發現，連續久坐之後，大腦血流速度明顯下降。研究者並計算一個有趣的比較：正常人的大腦血流速度每年約下降0.76 cm/s，而一個下午久坐所造成的變化幅度，相當於正常老化2-4年的程度。當然這是短暫、可逆的急性反應，並非真的永久老化。但若每天持續久坐，長期累積的影響就另當別論。

王思恒提及，研究並指出，每30分鐘走2分鐘的方式，大腦血流速度幾乎沒有下降，和連續久坐相較則有顯著差異。至於每2小時走8分鐘，血流速度的下降幅度，也和連續久坐沒有顯著差異。這代表總走路時間相同，結果卻不同，頻率可能比每次走多久更重要。

他說，雖然頻率比時長更重要的原因目前尚未完全清楚，但研究提出1個可能解釋：走路會刺激大腦血管的膽鹼能神經系統，讓血管擴張、維持血流。每30分鐘一次的短暫走動，可能讓這種擴張效果持續不斷被補充；而每2小時才走一次，讓大腦長時間處於低血流狀態，等到刺激進來，效果已經趕不上。

王思恒提醒，久坐影響大腦血流的關鍵不是你最後走了幾分鐘，而是每隔多久走一次。建議每30 分鐘站起來走2分鐘，無論倒杯水、上廁所、繞一圈辦公室都行，效果絕對比存了一整個下午再「一次結清」，對大腦要好得多。

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