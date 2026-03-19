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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》大火釀空氣品質差 醫建議這樣救「呼吸」

2026/03/19 17:06

近期台中傳出火警，不少人察覺空氣品質大受影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期台中傳出火警，不少人察覺空氣品質大受影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若你住在台中，或許會經常打噴嚏或鼻腔乾燥。據報導，近日海線與大肚山頻繁發生山林火警與公墓火災，濃烈煙霧影響空氣品質。對此台中市消防局、民政局均回應，加強宣導掃墓安全。呂弘鈞在「呂弘鈞醫師 Will Lu｜耳鼻喉・兒科・醫美」談到，他的家人近期問他「最近空氣變差了？」才發現窗外有明顯的濃煙。呂弘鈞也發現診間有多名病患因此就醫，建議戴口罩以及用生理食鹽水洗鼻子，幫助自己的呼吸道。

據報導，台中市大肚山區近日發生火警，濃煙直竄國道3號。台中市環保局也測到大肚、龍井等區，PM2.5濃度偏高。

台中沙鹿公墓火警，濃煙密布。（民眾提供）

台中沙鹿公墓火警，濃煙密布。（民眾提供）

為什麼鼻子會「集體罷工」？

呂弘鈞表示「身為耳鼻喉科醫師，這兩天門診真的很有感。」火燒山產生的煙塵含有高濃度的 PM2.5，對鼻子來說簡直是「地獄級」的刺激：

●噴嚏打不停： 鼻黏膜努力想把髒東西噴出來，流鼻水、鼻子癢會變得很嚴重。

●呼吸變得很塞： 黏膜受刺激發炎腫大，鼻子像被塞住，怎麼吸都不順。

●鼻腔乾到痛： 煙塵與乾空氣帶走水分，甚至會乾到流鼻血。

●老毛病復發： 本來就有過敏或鼻竇炎的朋友，這陣子會特別難熬。

呂弘鈞建議，這樣保護自己。

●口罩戴好： 出門真的不能偷懶，口罩是你的第一道防線。

●洗鼻救星： 回家後可以用生理食鹽水「洗鼻子」，把黏在裡面的懸浮微粒沖掉，會舒服很多。

●掃墓注意： 提醒身邊長輩，掃墓千萬不要隨便放火燒雜草，一個不小心，大家的肺和鼻子都跟著遭殃。

呂弘鈞呼籲大家這幾天記得多喝水、多注意空氣品質，希望火情趕快平息，讓大家恢復清新呼吸！

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