英國爆腦膜炎群聚 疾管署：無症狀也會傳染 重症恐致命

英國近日爆發腦膜炎群聚，疾管署指出，該疾病可透過飛沫及密切接觸傳播。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕英國近日爆發腦膜炎群聚，疾管署指出，該疾病可透過飛沫及密切接觸傳播，潛伏期約2至10天，嚴重時恐導致腦膜炎、敗血症甚至死亡；提醒民眾應落實個人衛生、避免高風險環境，並建議嬰幼兒、密集生活族群及前往非洲與中東地區旅客，評估接種疫苗，以降低感染與重症風險。

英國南方近期出現流行性腦脊髓膜炎校園群聚事件，引發關注。疾管署副署長林明誠指出，該疾病主要透過飛沫或接觸感染者喉嚨、鼻腔分泌物傳播，需長時間或親密接觸才易感染。雖然部分健康者可能為無症狀帶菌者，但僅少數會發展為侵襲性疾病，免疫力較低者風險較高。

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流行性腦脊髓膜炎潛伏期約2至10天，常見症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時可能導致肺炎、敗血症、腦膜炎甚至休克死亡。不過，若能及時使用適當抗生素，仍可有效治療。

高風險族群主要包括4類，免疫尚未成熟的嬰幼兒、長時間處於密閉或人群密集環境者（如軍營或學生宿舍）、脾臟功能不全或免疫低下者，以及前往流行地區的國際旅客。

根據統計，台灣近10年每年約出現1至12例散發個案，主要致病原為B型奈瑟氏腦膜炎雙球菌。過去曾於2017年7月北部某軍營發生群聚感染，共3例確診，經對500多人進行預防性投藥後，疫情未再擴大。台灣今年截至3月18日，有4例流腦散發個案。

林明誠表示，目前旅遊醫學門診提供的流腦四價疫苗涵蓋A、C、W、Y型，建議計畫前往非洲「腦膜炎帶」或中東參加朝覲活動的民眾，應事先評估接種疫苗，以降低感染風險。

他提醒，預防流行性腦脊髓膜炎應掌握5大重點，包括正確認知疾病、維持良好個人衛生、前往流行地區前接種疫苗、避免暴露於高風險環境，以及落實疫情監測與及時治療，才能有效降低傳播與重症風險。

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