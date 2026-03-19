老了眼花？北市聯醫「偏心訓練」活用視網膜

放大鏡及濾光眼鏡等輔具。（北市聯醫中興院區眼科提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕許多銀髮族面臨視力退化危機，老年性黃斑部病變已成為主要原因。患者提到，無法清楚閱讀、辨識人臉甚至行走，像是中間有一團黑影遮住。台北市聯合醫院中興院區推廣「偏心訓練」（Eccentric Viewing Training），透過視覺復健技巧，教導眼睛善用剩餘視力。北市聯醫副總院長蔡景耀提醒，用藥物治療是「止損」，偏心訓練是「加分」，兩者並行是關鍵。

中興院區眼科主任蔡宜倫解釋，偏心訓練的核心概念，是教導眼睛「繞道而行」活用視網膜剩餘功能，並非恢復受損的細胞，而是透過專業引導，訓練患者找到視網膜上的「首選視網膜位置」（PRL）。

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「這就像是當馬路中心塌陷時，我們要學會走旁邊的便道。」蔡宜倫表示。透過時鐘法訓練，患者練習微調視線角度，如改看3點鐘或9點鐘方向，利用周邊較健康的視網膜細胞來捕捉影像，助於改善閱讀、辨識人臉、看清路標等日常生活需求，提升外出安全感與社交互動能力。蔡宜倫提醒，偏心訓練初期需高度專注，建議在專業醫護指導下進行。

目前北市聯醫中興院區提供與財團法人愛盲基金會合作，透過跨專業的一站式服務，整合視覺功能評估、視覺訓練及輔具評估等多面向復健照護，協助患者依個別需求選配放大鏡、濾光眼鏡等低視能輔具，並透過系統化訓練提升剩餘視覺功能，打造完整且客製化的視覺復健支持系統。

蔡景耀補充，目前針對濕性黃斑部病變，主流是以眼內注射抗血管新生藥物來抑制滲漏。然而，許多患者在病情穩定後，仍因中心視網膜受損而感到閱讀困難。蔡景耀強調，醫學治療和偏心訓練需並行才能真正提升患者的餘生品質。

蔡景耀與蔡宜倫也呼籲，若民眾出現「直線看起來變歪、視野中央模糊、色彩變暗或對比下降」等情形，應儘速至眼科門診檢查。透過早期發現、及早治療，並配合視覺復健訓練，即使罹患黃斑部病變，仍有機會維持閱讀、行走與社交能力，保有自主生活。

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