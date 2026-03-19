微塑膠恐堵住免疫細胞？研究：恐影響身體清除細菌能力

顯微鏡下的巨噬細胞（藍色）正吞噬聚苯乙烯（Polystyrene）塑膠微粒（綠色）。研究警告，這類無法降解的微粒具備物理性「堵塞」免疫細胞並干擾防禦功能的風險。（圖取自Ana Codo/MSKCC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕微小塑膠顆粒恐被免疫細胞吞噬並累積，進而干擾人體清除細菌與死亡細胞的能力。最新研究發現，這類廣泛存在於水瓶、餐盒與包裝材料的微塑膠，具備從物理層面「堵塞」防禦機制的風險，雖然目前僅在動物實驗與細胞模型中觀察到此現象，但已為人類健康研究敲響警鐘。

《生活科學》（Live Science）報導指出，3月10日發表於期刊《免疫》（Immunity）的研究揭示，餐飲包裝常見的「聚苯乙烯」（Polystyrene）塑膠微粒會干擾巨噬細胞運作。巨噬細胞是負責吞噬病毒、細菌與死細胞的免疫清潔工，實驗發現細胞雖能吃下微粒，卻因無法分解而導致內部累積大量塑膠顆粒。由於人類尚未演化出處置塑膠的機制，這些顆粒可能在細胞內囤積一生。

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人體每日因細胞死亡損失約2%體重，平均每秒有300萬個細胞死亡，全賴巨噬細胞清理遺骸。研究發現，被塑膠微粒占據的巨噬細胞，在清理死細胞DNA殘骸時效能顯著下降。這些無法及時清除的細胞殘骸可能引發免疫反應並造成發炎，進而與動脈硬化、神經退化等疾病產生關聯。目前研究者已觀察到微塑膠常出現在阻塞血管的斑塊中，推測其可能惡化病理過程。

除了防禦功能受阻，微塑膠對生育能力的衝擊也受到關注。研究團隊針對公鼠進行18週實驗發現，當睪丸內的巨噬細胞被塑膠微粒占據後，其精子數量出現顯著下降。研究者推測此機制可能與人類精子數下降現象存在關聯，但目前尚無公共衛生證據直接連結兩者。此外，吸入塑膠微粒也會削弱小鼠肺部清除真菌的能力，增加感染後的病情嚴重度。

該研究證明微塑膠能從物理層面干擾免疫細胞基礎功能，其無法降解的特性是導致細胞功能卡關的主因。未來研究將聚焦人類臨床樣本，釐清微塑膠在血管斑塊中的具體機制，並評估長期累積對人類自體免疫疾病的誘發風險。

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