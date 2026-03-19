男蜂窩性組織炎反覆發作 不敢出遠門！預防性抗生素改善

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿指出，蜂窩性組織炎主要是細菌經由皮膚破口進入皮下組織造成，常見症狀包括局部皮膚紅、腫、熱、痛，嚴重時可能伴隨發燒或全身不適。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名68歲男子，患有糖尿病及周邊動脈阻塞疾病，2年來曾因左小腿蜂窩性組織炎3度住院，每次發作時，小腿紅腫、疼痛並伴隨發燒，必須接受抗生素治療，因擔心再度復發，不敢出遠門。醫師檢查發現，男子除了周邊動脈阻塞造成下肢血液循環不良，合併香港腳與皮膚乾裂，使細菌容易從皮膚破口入侵，經治療急性感染，且每月1次施打預防性抗生素後，迄今未再復發。

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿表示，蜂窩性組織炎是常見的皮膚與軟組織感染，主要由細菌經由皮膚破口進入皮下組織造成，常見症狀包括局部皮膚紅、腫、熱、痛，嚴重時可能伴隨發燒或全身不適，不僅來勢洶洶，也常讓病人反覆受苦。以該院為例，約3成以上病人可能在未來數年內反覆發作，嚴重影響生活品質，臨床研究，每月定期施打預防性抗生素，可降低約8成蜂窩性組織炎復發率。

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陳宏睿說，病人若有下肢血液循環不良或淋巴回流受影響的情況，蜂窩性組織炎復發風險會明顯增加，周邊動脈阻塞疾病、深層靜脈栓塞、下肢骨折或重大外傷病史、糖尿病或慢性水腫者為高風險族群，可能因局部防禦能力下降，導致細菌更容易入侵而造成感染。

陳宏睿提醒，皮膚紅腫、疼痛、快速擴散或伴隨發燒等症狀，應儘早就醫治療，特別是曾經有周邊動脈阻塞疾病、深層靜脈栓塞或下肢骨折病史，更應格外留意下肢皮膚與血液循環。預防性抗生素有健保給付，蜂窩性組織炎1年反覆發作2、3次者，可與醫師討論是否需要採取預防性治療，每個月打1次，只要及早診斷、治療感染並改善相關風險因素，多數病人都能有效降低蜂窩性組織炎復發機率。

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿提醒，皮膚若有紅腫、疼痛、快速擴散或伴隨發燒等症狀，應儘早就醫治療。（記者劉婉君攝）

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