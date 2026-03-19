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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「果汁之王」百香果 醫：這樣做釋放大量營養

2026/03/19 15:21

百香果被譽為「果汁之王」，酸甜口感有不少人喜愛，更有很多營養素。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

百香果被譽為「果汁之王」，酸甜口感有不少人喜愛，更有很多營養素。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕百香果被譽為「果汁之王」，酸甜口感有不少人喜愛，更有相當高的營養素。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」引用部分研究，談到百香果的營養豐富，其中的營養素具有改善胰島素敏感等特質。

蕭捷健表示，其實百香果除了能改善胰島素敏感性，也能抵抗紫外線！重點是「把裡面的籽咬碎」，否則難釋放裡面的成分。蕭捷健自己經常到市場買一大袋百香果，挖出來倒進氣泡水，加一點羅漢果糖跟綠茶。「超好喝，不輸外面手搖啊！在家裡也能做增肌減脂抗老的手搖飲。」

百香果種子萃取物改善胰島素敏感性

「Piceatannol」（白皮杉醇）其實就躲在那個黑黑硬硬種子裡。研究找了一群過重男性，讓他們補充百香果種子萃取的 Piceatannol，結果，這群男性的胰島素敏感性（HOMA-IR）變好了，血壓降了，心跳也比較不會亂跳。

上調SIRT1（長壽基因）

2024 年的細胞實驗還顯示，Piceatannol 可以上調SIRT1（長壽基因），促進粒線體與脂肪代謝路徑。提醒，這只是實驗室裡做到的結果！在現實生活中，你吃進去的百香果還加上果糖、QQ 和珍珠，不可不慎。

百香果也能抗老

蕭捷健引用2018年一個隨機雙盲實驗解析，百香果種子萃取物對皮膚保濕、彈性真的有幫助。它能促進膠原蛋白生成，還能幫你擋掉一些 UVB 紫外線帶來的氧化壓力。蕭捷健表示，這是因為百香果種子裡的 piceatannol 本身就是一種多酚。研究指出，它和抑制黑色素形成、提升抗氧化能力有關。

如果想要抗老、改善胰島素阻抗，怎麼吃最有效？蕭捷健說明：

●必須咬碎種子：才能釋放 Piceatannol好吸收。

●拒絕純果汁：果汁濾掉纖維後就變成高糖水，容易引起血糖波動。

●低糖特調：搭配氣泡水、阿拉伯糖或羅漢果糖，好喝才會想繼續喝。

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