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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》火燒心拖久恐致癌！ 醫揭5大自救法

2026/03/19 15:53

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，食道逆流雖常見，但絕非忍一忍就好。若持續未治療，可能引發食道發炎、食道潰瘍，甚至食道癌；情境照。（圖取自shuttestock）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，食道逆流雖常見，但絕非忍一忍就好。若持續未治療，可能引發食道發炎、食道潰瘍，甚至食道癌；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕胃食道逆流是現代人最常見的腸胃問題之一，長期忽視不僅讓生活品質大打折扣，更可能引發癌前病變。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，食道逆流雖常見，但絕非忍一忍就好。若持續未治療，可能引發食道發炎、食道潰瘍，甚至食道癌。建議日常生活可掌握改變飲食習慣、飯後勿躺下、控制體重、避免壓力大、症狀持續須就醫等5大自救法，有助徹底擺脫火燒心的痛苦。

黃士維於臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發文表示，日常生活想要遠離胃食道逆流帶來的不適感，建議可採取以下5種方式應對：

改變飲食習慣：很多患者以為胃食道逆流只跟吃什麼有關，其實怎麼吃同樣重要。尤其胃部撐大後會增加腹壓，把胃酸往上推，因此，特別須注意辛辣、油炸、高脂肪食物，以及咖啡、濃茶、酒精、碳酸飲料、巧克力、薄荷等食物應盡量避免，並建議改成少量多餐，每餐不要吃太飽，讓胃不用承受過大的壓力，也是防治的第一關鍵。

飯後切勿立刻躺下：吃飽後不要馬上躺下，建議飯後至少站立或散步2-3小時再躺下。此外，睡覺時，也可將床頭抬高約15-20公分，利用重力幫助胃酸留在胃裡。

體重控制是治本關鍵：胃食道逆流常與體重有關，因為腹部多餘的脂肪會持續壓迫胃部，讓腹壓長期偏高。另外，穿著過緊的褲子和腰帶也有同樣的壓迫效果，須特別注意。

避免壓力過大：長期壓力大會影響自律神經，讓胃酸分泌增加、腸胃蠕動變差。很多患者在工作壓力大或睡眠不足時，逆流症狀會明顯惡化，這絕對不是心理作用。 充足睡眠、規律運動、學會放鬆，都是穩定胃食道逆流不可缺少的一環。

症狀持續務必就醫：居家自救最重要的是，懂得判斷何時該就醫，若出現以下4情況：

1.火燒心、溢酸症狀持續超過2週未改善。

2.吞嚥困難或吞嚥時有疼痛感。

3.不明原因體重下降。

4.出現黑便或嘔血。

建議儘快就醫安排檢查。

黃士維提醒，胃食道逆流雖然常見，但絕對不是「忍一忍就好」的小問題。尤其長期未治療的胃食道逆流可能引發巴瑞特食道症，也是食道癌的癌前病變，千萬別輕忽。

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