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一握就痛！男連咖啡杯都拿不穩 竟是「高爾夫球肘」

2026/03/19 13:07

巫先生近一年來深受右手肘刺痛之苦，經診斷為高爾夫球肘作祟。（彰化醫院提供）

巫先生近一年來深受右手肘刺痛之苦，經診斷為高爾夫球肘作祟。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕連一杯咖啡都拿不起來！51歲巫姓男子在工廠工作逾20年，因需反覆扭動手腕與手肘，近一年來右手肘內側持續刺痛，從握拳、轉門把到提重物都痛苦不堪。直到某次在超商連咖啡杯都拿不穩，才驚覺事態嚴重，趕緊就醫。經診斷為「高爾夫球肘」，最後透過體外震波治療，疼痛明顯減輕，握力逐漸恢復。

巫先生表示，他長期在工廠工作，經常需要扭動手肘和手腕，可能是引發高爾夫球肘的原因。起初自行貼藥布，症狀未見好轉；就醫後接受藥物與傳統復健治療，效果依然有限。最終選擇體外震波治療，經過約10次療程，手肘疼痛大幅改善，無力感消失，目前已能恢復正常工作與生活。

衛福部彰化醫院復健科主任廖宜新指出，俗稱「高爾夫球肘」的醫學名稱為「肱骨內上髁炎」（Medial Epicondylitis），是一種常見的肌腱病變，發生在手肘內側，與發生在手肘外側的「網球肘」相對。初期往往只有隱約痠痛，若未及時處理，疼痛會向手臂延伸，嚴重時甚至會出現手麻、抓握無力等神經受壓迫或肌腱撕裂症狀。值得注意的是，此症並非運動員專利，凡是長時間使用滑鼠、搬運重物、操作機械工具，甚至常炒菜的家庭主婦，都屬於高風險族群。

廖宜新表示，體外震波治療（ESWT）是透過高能量聲波作用於患部，刺激組織產生修復反應，促進血管新生並帶走發炎物質，有助改善疼痛與恢復功能，尤其在提升患者最在意的「握力」方面效果顯著。每次治療約施打2000至3000次震波，過程中可能出現刺痛感，甚至隔日仍有不適，但隨著療程進行會逐漸減輕。

廖宜新說，體外震波除可治療高爾夫球肘外，對於媽媽手、網球肘、板機指及慢性肌腱炎等軟組織疼痛也有良好療效，若出現手肘或手腕長期疼痛，應及早就醫，避免症狀惡化影響生活品質。

廖宜新表示，體外震波治療（ESWT）是透過高能量聲波作用於患部，刺激組織產生修復反應，有助改善疼痛與恢復功能。（記者陳冠備攝）

廖宜新表示，體外震波治療（ESWT）是透過高能量聲波作用於患部，刺激組織產生修復反應，有助改善疼痛與恢復功能。（記者陳冠備攝）

衛福部彰化醫院復健科主任廖宜新表示，「高爾夫球肘」是一種常見的肌腱病變，發生在手肘內側，初期只有隱約痠痛，若未及時處理，疼痛會向手臂延伸。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院復健科主任廖宜新表示，「高爾夫球肘」是一種常見的肌腱病變，發生在手肘內側，初期只有隱約痠痛，若未及時處理，疼痛會向手臂延伸。（彰化醫院提供）

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