曾日抽2包菸！ 李㼈靠「4招抗菸癮」成功戒菸16年

李㼈和女兒李紫嫣（中）一同擔任2026年戒菸就贏公益活動代言人。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕 曾有27年菸齡、一天抽到2包菸的藝人李㼈，如今已成功戒菸長達16年。他分享，自己過去起床第一件事就是點菸，身體幾乎完全被菸癮控制，但在家人期待與外界壓力下，下定決心戒菸，並靠著簡單實用的「4招抗菸癮」撐過最難熬的階段，最終成功擺脫菸癮，至今未再復發。

李㼈回憶，2010年與妻子家婕一同上節目時，因女兒一句「希望爸爸戒菸」，加上主持人張小燕當場提出10萬元賭約，讓他成為眾所矚目的戒菸對象。然而節目結束後，他一度將戒菸拋諸腦後，仍照常抽菸。沒想到隨後接到董氏基金會邀請參與「戒菸就贏比賽」，再加上清明連假返鄉掃墓途中，沿途休息站不斷出現戒菸宣傳布條，甚至被路人認出提醒「不是說要戒菸嗎？」讓他直呼：「好像全世界都在盯著我戒菸！」

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在多重壓力與承諾下，李㼈決定認真戒菸。他坦言，自己過去抽的是高濃度香菸，戒斷初期非常難熬，「沒有抽那一口，整個人就像醒不來」，但他強迫自己改變習慣，並把香菸視為「毒品」，徹底遠離誘惑，包括把家中香菸送人、丟掉打火機，斷絕所有可能接觸的機會。

為對抗菸癮，他也發展出「4招抗菸癮」：包括深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸展身體，以及刷牙或洗臉，透過轉移注意力與身體刺激，幫助自己撐過菸癮發作的時刻。他強調，戒菸最重要的是「下定決心」，只要撐過最初階段，身體狀態會逐漸改善。

成功戒菸後，李㼈明顯感受到身體變化，包括嗅覺與味覺恢復，精神狀態變好，也不再覺得菸味「理所當然」，反而覺得刺鼻難聞。他笑說，戒菸後不僅健康改善，連人際關係也變好，甚至走在路上還會被民眾稱讚「戒菸很棒」。

此次與女兒李紫嫣一同擔任「2026戒菸就贏比賽」公益代言人，李紫嫣也分享，童年印象中父親常在車內抽菸，讓家人長期暴露在二手菸環境中，「是臭臭的爸爸」，但戒菸後整個人煥然一新，也讓家人關係更加緊密。她表示，父親多年來持續以過來人身分鼓勵他人戒菸，是家中的英雄。

國民健康署和董氏基金會提醒，有意戒菸的民眾可透過「華文戒菸網」報名「戒菸就贏比賽」，並下載「戒菸就贏APP」查詢鄰近戒菸服務機構，也可撥打0800-636363免費戒菸專線，尋求專業協助，提升戒菸成功率。

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