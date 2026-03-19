77歲嬤差點失明才知是皮蛇 醫：中風患者1年內風險暴增25倍

專家指出，約7成心腦血管患者不知自己是皮蛇高風險族群。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕帶狀疱疹（俗稱：皮蛇）不只是皮膚病，7成心腦血管病患不知自己為高風險族群。研究指出，中風患者1年內罹病風險高達25倍，且可能導致失明、神經痛等後遺症。醫師提醒，高風險族群應主動諮詢並考慮疫苗接種，搭配規律作息與飲食，才能有效預防。

不少人以為皮蛇只是皮膚長疹、痛一痛就好，但其實風險遠比想像中高，是由潛伏在體內的水痘－帶狀疱疹病毒（VZV）在免疫力下降時再度活化所引起，可能在數十年後突然發作。最新調查顯示，高達7成心腦血管病患不清楚自己其實屬於皮蛇高風險族群，顯示民眾對疾病認知仍明顯不足。

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專家指出，台灣有大量三高（高血壓、高血脂、糖尿病）及心腦血管疾病族群，都是皮蛇的潛在高風險對象。美國研究更發現，約99.5%成人體內都潛伏病毒，只要免疫力下滑，就可能發作，而且不分時間與部位。皮蛇不僅會引發皮膚紅疹與劇烈疼痛，還可能導致疹後神經痛、失明、聽力受損，甚至顏面神經麻痺等不可逆後遺症。

台中榮總腦中風中心醫師吳俞萱表示，慢性病患者因長期發炎反應，會影響免疫功能，使病毒更容易復發。但臨床上仍存在2大迷思。首先，許多病患認為「作息正常就不會得皮蛇」，調查顯示70.4%高風險族群不擔心發病，但事實上，心血管疾病患者罹患皮蛇風險比一般人高出40%；曾中風者在1年內發病風險甚至高達25倍，5年後仍高出3.4倍。糖尿病患者感染風險也增加2倍，且疹後神經痛機率提高50%。

第二個迷思則是「皮蛇只是皮肉痛」。調查指出，約23.1%患者僅將其視為皮膚病，近45%從未諮詢醫師。但事實上，約30%患者會出現疹後神經痛，疼痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響睡眠、情緒與生活品質。

台灣腦中風學會理事長陳龍分享，一名77歲三高阿嬤自認生活規律，不認為自己是高風險族群，直到因頭痛就醫，才發現皮蛇已侵犯頭皮、臉部及眼部三叉神經，甚至有失明風險。另一名近50歲男性平時規律運動，卻在運動後出現劇烈背痛，初期未見紅疹，延誤診斷，直到一週後出現水泡才確診為帶狀疱疹。專家提醒，皮蛇初期可能僅有疼痛而無明顯皮疹，容易被忽略或誤判，若延誤治療，恐增加併發症風險。

在預防方面，吳俞萱建議高風險族群應主動與醫師討論預防策略，包括接種疫苗。目前50歲以上接種疫苗保護力可達90%以上，且保護效果可持續7年以上，追蹤11年仍有87%的保護力。此外，維持良好生活習慣，如均衡飲食、規律運動與充足睡眠，也是降低發病風險的重要關鍵。陳龍呼籲，民眾應落實「驅蛇2步驟」，包括主動諮詢醫師了解風險，以及維持健康生活習慣，將皮蛇預防納入慢性病管理。

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