健康網》借精需求將大幅增加 醫籲：捐精營養金提高至1萬2000元

《人工生殖法》啟動修法，借精需求將會增加，TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞建議，捐精營養金從現行法定的8000元調升至1萬2千元。（圖由TFC提供）

〔健康頻道／綜合報導〕《人工生殖法》相隔近20年後再度啟動修法，未來單身女性及女同性配偶可望納入人工生殖適用對象，TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞建議配套措施，若修法通過，國內借精的預估年需求量將大幅增加約8倍，同時將捐精營養金從現行法定的8千元調升至1萬2千元，並擴大捐精非辨識性資訊揭露，有助完善建構親職角色。

為了避免捐精、捐卵沾染商業色彩，甚至淪為商業買賣的不當行為，然因為在捐贈過程中，捐贈人必須完成醫療檢查等相關過程，考量期間會產生費用，因此，根據現行的《人工生殖法》規定，捐精後可以獲得捐精營養金8千元。然而，就在近20年後該法再度啟動修法，各界紛紛關注相關配套措施，希望使法律更完善。

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隨著台灣社會快速轉變，晚婚晚孕及婚孕脫鉤已成當代人口結構趨勢，TFC臺北生殖中心依據內政部的人口統計資料評估，修法通過後，直接受益對象包括約52萬名正面臨生理時鐘壓力的35至44歲單身女性，及目前約9700對女同伴侶，再依據過往國內生育意願調查及國際上單身女性採用人工生殖的行動轉換率計算，潛在具備立即性借精需求的人數可能達2萬4,500人，預估未來借精年需求量，將較目前僅限不孕症異性夫妻之規模，大幅成長約8倍。

TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，儘管顯可預見的借精需求將大幅攀升，但國內精子供給未同步增加，現行法定的8千元捐精營養金10年未調整，若以目前的基本工資與物價水準換算，營養金的補償性已下滑約24.5%，這意味著，當年的8千元，實質價值僅剩約6千元，可能降低男性捐贈意願。

除了提高捐精營養金外，曾啟瑞同時建言，最好擴大捐精非辨識性資訊揭露，例如導入人格特質分析，此舉於提高男性捐贈意願、穩定供需平衡的同時，也保障借精者的基本知情權，降低「拆盲盒」的未知焦慮，有助完善建構親職角色。

台灣於2026年2月新生兒數首度跌破7000人，按此趨勢，今年新生人口恐不滿10萬人；曾啟瑞醫師憂心疾呼，台灣的少子化國安危機正急遽惡化，使《人工生殖法》與時俱進將有助提高生育率。

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