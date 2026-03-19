熱門抗氧化保健品恐有副作用？ 研究：備孕男性應避免過量

一項最新研究顯示，若男性長期攝取過高劑量的氧化保健品，可能影響精子DNA狀態，並對後代發育造成潛在影響；圖為情境照，圖中人物及藥物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕抗氧化保健品常被視為有益健康，但一項最新研究顯示，若男性長期攝取過高劑量，可能影響精子DNA狀態，並對後代發育造成潛在影響。研究人員提醒，由於這項發現來自小鼠實驗，建議備孕男性留意補充劑的劑量平衡。

據科學媒體《SciTechDaily》報導，這項醫學成果發表於國際期刊《細胞與發育生物學前沿》（Frontiers in Cell and Developmental Biology）。研究團隊指出，抗氧化劑雖然常被視為抗發炎、抗衰老的營養素，但對於生殖健康而言，劑量平衡至關重要。

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美國德州農工大學獸醫學院的研究團隊，針對兩種常見的抗氧化補充劑「N-乙醯半胱氨酸」（NAC）與「硒」（Selenium）進行研究。研究人員讓雄性小鼠連續6週攝取含有這些抗氧化劑的補充品，隨後觀察其後代的生理發育狀況。

研究結果顯示，儘管受試的雄性小鼠本身並未出現明顯健康異狀，但其後代在顱顏形態上，卻出現了顯著的發育變化。研究人員指出，顱顏形態的變化有時可能反映發育過程出現異常。

研究領導者戈爾丁博士（Dr. Michael Golding）表示，人體運作講求平衡，如同植物澆水，「適度是成長關鍵，過量則會造成傷害」。

當備孕男性攝取超過日常所需的極高劑量補充劑時，不僅無法發揮抗氧化功效，反而可能干擾細胞正常的生物平衡，導致精子DNA狀態受到意料之外的影響。專家強調，這項發現並非否定抗氧化劑的價值，而是提醒民眾，若維他命標籤上的劑量遠超一般建議範圍，備孕男性應特別審慎。

胚胎發育的連動機制

研究人員指出，臉部與大腦在胚胎發育時同步形成，因此顱顏形態的發育差異，有時可能反映神經發育問題。雖然目前無法直接證實該研究的小鼠結果會完全對應於人類神經功能，但這項初步發現已引起學界關注。

團隊建議，男性在計畫生育期間，應留意各類補充劑的劑量攝取，避免因追求過量補充而對下一代造成未知的隱憂。

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