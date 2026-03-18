健康網》小S復出常崩潰大哭 醫揭「不是不振作，是沒力氣」

小S（徐熙娣）在金鐘獎時，配戴了一條裝有大S（徐熙媛）骨灰的黑色心形項鍊。最近她復出工作，常因感動及思念姊姊而情緒潰堤。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕小S復出了，但錄影結束後，她還是在路邊崩潰大哭。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，很多人看到這樣的畫面，第一反應是：「怎麼還走不出來？」但從身心科角度來看，這往往不是不夠堅強，而是因為太在乎了。

王紹丞說，失去至親的人，失去的從來不只是「一個人」，而是整個情感依附、生活節奏，甚至一部分的自己。在臨床上他常跟家屬說，喪親後最折磨人的，不一定只是哭，而是那種「明明知道日子要繼續，卻怎麼樣都提不起力氣」的狀態。

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有人把自己關起來，不見人、不工作；有人白天看起來正常，到了夜深人靜卻突然崩潰。王紹丞表示，這不代表脆弱，也不代表退步，而是悲傷本來就不是直線前進的。它比較像潮水，時退時湧，有時你以為好一點了，某個畫面、某句話、某個熟悉的場景，又會讓情緒整個翻上來。

王紹丞強調，這也是為什麼支持系統這麼重要。人在最痛的時候，往往不是不知道要振作，而是沒有力氣跨出那一步。這時候，一個願意反覆敲門、陪你出門、陪你吃飯、陪你運動的朋友，常常比10句「你要加油」更有力量。

現在AI很發達，很多事情都愈來愈可以被取代：資訊可以由AI整理，情緒可以由機器回應，連陪聊都能模擬得很像。王紹丞指出，但是真正的人際陪伴、長期累積的信任、還有那種「我知道你現在不想動，但我還是來了」的關係，仍然是少數很難被取代的東西。因為人真正低潮時，需要的不只是答案，而是一個不會輕易離開的人。

王紹丞建議，周遭有還在失去中掙扎的人，不要急著叫他想開。陪他回一則訊息、走一小段路、吃一頓飯，也許就已經是在幫他慢慢活回來。很多時候，讓人重新站起來的，不是大道理，而是有人一直都在。

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