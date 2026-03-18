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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》鞋子選錯全身受害！ 醫揭連鎖傷害關鍵

2026/03/18 21:21

患者挑選鞋子要格外慎重，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，很多人腳痛都沒有想過，是不是自己選錯鞋；圖為情境照。（圖取自freepik）

患者挑選鞋子要格外慎重，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，很多人腳痛都沒有想過，是不是自己選錯鞋；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕患者的鞋子要慎選，避免穿不符合人體工學、正在流行的鞋款。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，很多人腳痛時常會說一句話：「最近走太多路了。」但在臨床上發現，真正的問題常常不是走路，而是鞋子不適合腳的結構。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，人的腳有26塊骨頭、33個關節和超過一百條肌肉與韌帶，它們需要穩定的支撐與自然的活動空間。如果鞋子的設計破壞這個平衡，整個身體的力學就會開始出現連鎖反應。以下是根本不適合長時間穿著的鞋款：

●鞋底過度柔軟又稱「踩屎鞋」：

這類鞋底太軟，足弓就失去了必要支撐。足弓會慢慢向內塌陷，足底筋膜長期被拉扯，久而久之可能引發慢性疼痛。人體為了保持平衡，還會讓小腿肌肉不斷代償，因此有人會覺得走久後小腿特別疲勞。

●鞋底過厚又稱「厚底鞋」、「矮子樂」：

厚底鞋能讓人看起來更高，也不需要穿高跟鞋。但過厚的鞋底會降低腳底對地面的感知能力。當腳底感覺變鈍，身體的平衡反應會變慢。在不平的地面或突然轉向時，腳踝更容易扭傷。

●鞋頭空間太窄又稱「尖角鞋」、「尖頭鞋」：

很多鞋子的外型設計狹長，但腳趾其實需要足夠空間才能自然展開。當腳趾被長期擠壓時，可能出現：拇外翻
、錘狀趾、指甲嵌入、神經壓迫疼痛等。這時腳趾無法正常發力時，步態也會受到影響，膝蓋與髖關節的壓力可能增加。

黃軒表示，一雙好的鞋並不複雜。醫學上通常會建議，鞋頭要寬，要讓腳趾自然展開，其次是鞋底要穩定，再來足弓有支撐。也就是選鞋時記住3個原則：

●鞋底穩定，不要過度柔軟。
●鞋頭空間足夠，腳趾能自然展開。
●有基本的足弓支撐。

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