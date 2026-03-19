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健康網》睫毛暴長的秘密 藥師曝竟是它點出意外效果

2026/03/19 11:46

有人每天塗的睫毛生長液，其實原本是青光眼藥。藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，不過有3個副作用，要牢記在心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

有人每天塗的睫毛生長液，其實原本是青光眼藥。藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，不過有3個副作用，要牢記在心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有人每天塗的睫毛生長液，其實是原本來自於青光眼藥成分。藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，目前效果最強、研究最多的睫毛生長成分，其實來自治療青光眼藥物的「副作用」。

陳佳玲在臉書專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，醫師在治療青光眼時發現，有些病人使用眼藥水一段時間後睫毛竟然出現驚人的變化，變長、變濃、顏色變深。後來研究發現，原因是這類藥物會延長睫毛的生長期。

陳佳玲指出，目前效果最明確的成分是Bimatoprost，但後來被開發成專門的是睫毛產品是Latisse（Bimatoprost 0.03%），不是直接點進眼睛。不過，不要高興太早，她表示，有3個副作用一定要牢記在心：

●黑眼圈可能變重：
若藥液流到眼周皮膚，可能造成眼周色素沉著，使黑眼圈看起來變深。

●眼窩可能變凹：
長期使用可能出現眼周脂肪萎縮，眼睛看起來會比較疲憊。

●停藥後效果會消失：
睫毛變長不是永久的，通常停藥後約1-3個月就會慢慢恢復原本狀態，因為毛囊生長週期恢復正常了。

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