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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子宮內膜癌不等於絕望！ 34歲婦成功懷孕生子

2026/03/18 18:48

茂盛醫院院長、婦產科醫師李茂盛表示，即使罹患子宮內膜癌，治療癌症後，生子仍保有一線生機。（記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院院長、婦產科醫師李茂盛表示，即使罹患子宮內膜癌，治療癌症後，生子仍保有一線生機。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名34歲王小姐結婚4年不孕，加上長年非經期出血，就醫發現竟罹患子宮內膜癌第1期，接受高劑量黃體素治療，搭配多次子宮鏡手術，2年後驗不到癌細胞，不放棄求子夢，即使AMH指數低下難受孕，透過AI試管嬰兒療程，今年2月成功懷孕生子。

茂盛醫院院長、婦產科醫師李茂盛指出，即使罹患子宮內膜癌，生子仍有一線生機，治療控制到驗不出癌細胞，透過先進的試管技術，仍有機會生下健康寶寶。

茂盛醫院婦產科醫師林于翔指出，子宮內膜癌為內膜異常生長造成異常出血，像王小姐罹患子宮內膜癌屬於第1期、分化相對良好的癌細胞，可選擇保守治療，使用高劑量黃體素，搭配多次子宮鏡手術，切除癌化的內膜細胞，經半年至2年的治療，確定已無發現癌細胞後，利用試管技術儘快懷孕生子。

王小姐不孕就醫檢查發現是3公分的子宮肌瘤作祟，切除化驗罹癌治療到無癌細胞後，繼續求子，但檢測AMH值降至0.82，難以排卵受孕，李茂盛為她擬定試管嬰兒治療計畫，採用胚胎影像即時監控系統（T/L）及AI人工智慧試管技術，先為她調理身體，歷經2次取卵及植入，成功懷孕，生下健康男寶寶。

林于翔表示，由於子宮內膜癌復發率高，依標準治療指引，若無生育需求，應儘速切除子宮、卵巢，若有生育計畫，會建議放入長效型避孕器，使其在子宮內膜內持續釋放黃體素，以減少內膜癌的發生機率。

林于翔強調，子宮內膜癌在早期會有異常出血症狀，提醒婦女出現大量、不正常、不規則或停經後的陰道出血，就應盡早就醫治療。

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