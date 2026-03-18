婦女停經後陰道出血別輕忽 79歲高齡婦揪出子宮內膜癌

傅紹齊主任呼籲，婦女朋友停經後，出現任何形式的陰道出血都可能是異常警訊，應立即就醫。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名79歲婦人，已經停經多年，近來陰道卻莫名出血，趕緊前往婦產科就診，經安排核磁共振等檢查，赫然發現是子宮內膜癌一期。醫師考量患者高齡和身體狀況，決定採用微創腹腔鏡分期手術，因傷口小、出血少，術後3天就出院，後續配合放射治療，目前持續追蹤狀況穩定。

國軍台中總醫院婦產科主任傅紹齊表示，這名患者已經高齡79歲，曾長期單獨使用雌激素而未合併黃體素治療更年期症狀，近期因陰道出血就醫，經子宮內膜刮除術確認為子宮內膜癌，進一步安排核磁共振檢查，診斷為子宮內膜癌第一期。

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傅紹齊表示，經考量患者年齡、癌症期別、身體狀況，醫療團隊決定採用腹腔鏡分期手術。此術式屬於微創手術，相較於傳統開腹手術，具有傷口小、疼痛低、住院天數短、復原速度快等優點，本次手術順利，出血量低，讓高齡患者3天就出院，在最短時間內回復正常生活。

傅紹齊也呼籲，婦女朋友停經後，出現任何形式的陰道出血都可能是異常警訊，應立即就醫。此外，婦女若考慮使用荷爾蒙治療，務必諮詢專業婦產科醫師。長期單獨補充雌激素而不使用黃體素，會大幅增加子宮內膜癌的風險，應遵醫囑搭配使用以保護子宮內膜。

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