自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》皮克敏手遊夯 天天萬步走！醫：走7千步也很健康

2026/03/18 19:03

2021年推出的手機遊戲《Pikmin Bloom》（簡稱皮克敏）近日在社群翻紅。（翻攝IG）

2021年推出的手機遊戲《Pikmin Bloom》（簡稱皮克敏）近日在社群翻紅。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕手機遊戲《Pikmin Bloom》（簡稱皮克敏）近日在台灣掀起熱潮，就連不少名人與網紅都大方公開好友編號。臉書上與皮克敏相關社團的成員更大破15萬人，多數人大秀自己的步數，說自己「不知不覺少了1公斤」，直呼這是新健康神器。同時在228紀念日期間，不少玩家自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶種植白色百合。

大家都在討論的皮克敏是什麼？《Pikmin Bloom》為任天堂旗下IP皮克敏的延伸遊戲，在2021年上架，由Niantic開發，與Pokemon GO為同一個開發團隊，而兩款遊戲都與步行有關。不少網友分享自己在遊戲上蒐集的風景明信片，且自己的父母也加入遊戲，還常說他們太少出門，今天步數太少了，最後直呼這是促進健康遊戲。

皮克敏玩家自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶，種滿白色百合，以紀念228事件。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

皮克敏玩家自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶，種滿白色百合，以紀念228事件。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，根據刊登在國際頂尖醫學期刊《刺胳針·公共衛生》（Lancet Public Health）的最新研究報告，每天只要踏出7千步，就能讓全因死亡率大幅下降47%。

黃軒指出，據研究分析，日行7千步會對健康帶來以下正面影響：

●全因死亡率：死亡率驟降 47%，這意味著，如果你能每天堅持7千步，距離那些「不測風雲」的風險就遠離了將近一半。

●心血管疾病：發病率狂降 25%，死亡率更是跟著全因死亡率一同下降 47%。心臟病、中風等健康殺手，將不再那麼具威脅性。

●失智症：風險降低 38%，讓你的大腦保持活力，遠離記憶力衰退的惡夢。

●癌症死亡率：風險減少 37%，讓罹患癌症的風險降低，為你的生命多添一份保障。

●憂鬱症：風險降低 22%，走路不僅能鍛鍊身體，還能提升心情，甩開憂鬱

●跌倒風險：減少 28%，尤其對於中老年人，這項數據意義重大，能有效預防意外。

●第二型糖尿病：風險降低 14%，對於血糖不穩定的人來說，這無疑是一大福音。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中