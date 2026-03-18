健康網》皮克敏手遊夯 天天萬步走！醫：走7千步也很健康

2021年推出的手機遊戲《Pikmin Bloom》（簡稱皮克敏）近日在社群翻紅。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕手機遊戲《Pikmin Bloom》（簡稱皮克敏）近日在台灣掀起熱潮，就連不少名人與網紅都大方公開好友編號。臉書上與皮克敏相關社團的成員更大破15萬人，多數人大秀自己的步數，說自己「不知不覺少了1公斤」，直呼這是新健康神器。同時在228紀念日期間，不少玩家自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶種植白色百合。

大家都在討論的皮克敏是什麼？《Pikmin Bloom》為任天堂旗下IP皮克敏的延伸遊戲，在2021年上架，由Niantic開發，與Pokemon GO為同一個開發團隊，而兩款遊戲都與步行有關。不少網友分享自己在遊戲上蒐集的風景明信片，且自己的父母也加入遊戲，還常說他們太少出門，今天步數太少了，最後直呼這是促進健康遊戲。

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皮克敏玩家自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶，種滿白色百合，以紀念228事件。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，根據刊登在國際頂尖醫學期刊《刺胳針·公共衛生》（Lancet Public Health）的最新研究報告，每天只要踏出7千步，就能讓全因死亡率大幅下降47%。

黃軒指出，據研究分析，日行7千步會對健康帶來以下正面影響：

●全因死亡率：死亡率驟降 47%，這意味著，如果你能每天堅持7千步，距離那些「不測風雲」的風險就遠離了將近一半。

●心血管疾病：發病率狂降 25%，死亡率更是跟著全因死亡率一同下降 47%。心臟病、中風等健康殺手，將不再那麼具威脅性。

●失智症：風險降低 38%，讓你的大腦保持活力，遠離記憶力衰退的惡夢。

●癌症死亡率：風險減少 37%，讓罹患癌症的風險降低，為你的生命多添一份保障。

●憂鬱症：風險降低 22%，走路不僅能鍛鍊身體，還能提升心情，甩開憂鬱

●跌倒風險：減少 28%，尤其對於中老年人，這項數據意義重大，能有效預防意外。

●第二型糖尿病：風險降低 14%，對於血糖不穩定的人來說，這無疑是一大福音。

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