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健康網》久坐臀部痠麻？醫：深臀症恐釀坐骨神經痛

2026/03/18 21:08

上班族經常久坐，若臀部感到痠、麻、痛，極可能是深臀症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

上班族經常久坐，若臀部感到痠、麻、痛，極可能是深臀症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少上班族與長時間駕駛者都有過這樣的經驗：坐著一段時間後，屁股深處開始痠、麻、痛，甚至一路延伸到大腿後側。許多人直覺認為是腰椎問題或單純坐骨神經痛，但疼痛來源未必在腰部。

嘉韻診所骨科主治醫師吳政誼指出，近年門診中常見這類症狀與「深臀症」有關。深臀症是指臀部深層肌肉與周邊組織壓迫坐骨神經所引起的不適，若未及時處理，可能進一步發展為典型坐骨神經痛，出現放射性疼痛與麻感。

久坐與姿勢不良 最常見發生原因

吳政誼表示，深臀症患者最常見的情況並非突發劇痛，而是「坐久後越來越不舒服」，尤其在久坐辦公、長途駕駛或夜間翻身時更為明顯。臨床常見誘因包括：

●長時間久坐，臀部肌群長期受壓、循環不佳。

●姿勢不良，如翹腳、骨盆歪斜或單側受力。

●運動後未充分放鬆，造成肌肉過度緊繃。

當臀部深層肌肉持續緊繃或肥厚，會在坐骨神經行經路徑形成壓迫，進而出現深層臀部疼痛與腿後側放射不適。

如何分辨深臀症？醫列常見症狀

由於深臀症與椎間盤突出症狀相似，容易混淆。吳政誼建議，可先留意以下差異：

●屁股深層痠痛，坐著比站著更不舒服。

●久坐或開車後臀部酸麻加劇。

●疼痛延伸至大腿後側。

●起身或爬樓梯時疼痛明顯。

●腰部疼痛反而不明顯。

若症狀持續兩至三週未改善，或已影響睡眠與工作，應及早就醫評估。

吳政誼表示，當臀部深層肌肉持續緊繃或肥厚，會在坐骨神經行經路徑形成壓迫，進而出現深層臀部疼痛與腿後側放射不適。（嘉韻診所提供）

吳政誼表示，當臀部深層肌肉持續緊繃或肥厚，會在坐骨神經行經路徑形成壓迫，進而出現深層臀部疼痛與腿後側放射不適。（嘉韻診所提供）

及早評估　助縮短恢復時間

吳政誼表示，深臀症雖屬常見肌肉神經壓迫問題，但若長期忽視，可能反覆發作並影響工作與生活品質。部分患者因疼痛而減少活動，反而導致肌力下降與動作代償，形成惡性循環。

吳政誼指出，深臀症治療重點並非只止痛，而是找出壓迫坐骨神經的實際位置，再依嚴重程度分階段處理。臨床上會透過理學檢查與影像評估確認壓迫來源，再搭配物理治療、神經鬆動與肌力訓練等方式，協助神經與周邊組織恢復正常滑動。

多數患者透過系統性治療與復健即可逐步改善，僅少數長期嚴重壓迫者需進一步治療。

日常調整與運動有助改善

除了醫療介入，生活型態調整與肌力訓練同樣重要。醫師建議避免久坐超過30至40分鐘，並透過臀部伸展與肌力訓練降低復發風險，例如坐姿抱膝、鴿式伸展；橋式與蚌殼式肌力訓練等動作。吳政誼提醒，急性疼痛期間應避免高強度跑跳與負重訓練，並以不引發劇烈疼痛為原則循序恢復活動。

吳政誼建議，透過臀部伸展與肌力訓練降低復發風險。（嘉韻診所提供）

吳政誼建議，透過臀部伸展與肌力訓練降低復發風險。（嘉韻診所提供）

吳政誼建議，透過臀部伸展與肌力訓練降低復發風險。（嘉韻診所提供）

吳政誼建議，透過臀部伸展與肌力訓練降低復發風險。（嘉韻診所提供）

嘉韻診所骨科主治醫師吳政誼表示，深臀症未及時處理，可能進一步發展為典型坐骨神經痛。（嘉韻診所提供）

嘉韻診所骨科主治醫師吳政誼表示，深臀症未及時處理，可能進一步發展為典型坐骨神經痛。（嘉韻診所提供）

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