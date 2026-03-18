健康網》吃一口飯有多難？ 醫揭頭頸癌患者重生關鍵技術

林口長庚黃意方教授團隊以數位牙科研發創新贋復技術，幫助頭頸癌患者順利恢復咀嚼功能，連續榮獲兩屆國家新創獎肯定。圖為鼻胃管示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕對於一般人而言，吃飯是再日常不過的事情，但對許多頭頸癌患者來說，手術或放射治療後的每一口飯都充滿艱辛。林口長庚醫院一般牙科系主任黃意方指出，為了打破咀嚼吞嚥困境，林口長庚團隊研發出「頭頸癌植牙重建克服張口受限免印模之數位贋復精準套件」，並榮獲國家新創獎肯定。

黃意方指出，頭頸癌患者在移除腫瘤後，常因口腔與顏面結構受損導致口鼻相通，加上術後組織纖維化引發的張口受限，使他們陷入咀嚼吞嚥障礙的困境。許多患者被迫依賴鼻胃管維生，不僅體力流失，更因失去社交信心。傳統植牙與贋復治療往往因患者張口度不足而難以操作，造成營養不良的惡性循環。

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台灣每年約有6000位頭頸癌新發個案，其中約2成因穿通範圍較大等因素，需長期使用鼻胃管。黃意方說，可透過數位化技術，團隊創新地將螺絲開孔改至側方，使醫師能由側面進行操作，大幅降低了對張口度的需求。此外，數位化流程免除了傳統取模時造成的強烈嘔吐感，結合雙翼結構定位與口外焊接技術，讓原本無法進行重建的重度受限患者也能成功植牙，重新找回咀嚼能力。

林口長庚醫院一般牙科系主任黃意方指出，整體數位製作約2至4小時就能完成。（黃意方醫師提供）

林口長庚團隊將數位牙科服務擴大，不僅限於植牙，黃意方說，更體現在功能性修復上。這項技術利用口內掃描與電腦輔助設計（CAD/CAM），為口鼻穿通的患者量身打造精準的個人化裝置。相比傳統手工製作，數位化流程能更精確地分隔口腔與鼻腔，顯著改善進食時的漏食與嗆咳問題。更重要的是，數位化大幅提升了製作效率並縮短治療時間，及早從口進食，讓患者回歸日常生活。

她舉例，過去以傳統印模，但需仰賴技師手工製作，製作需要耗時2至4週左右，且有掉入鼻腔、造成嗆咳或死亡的風險。如今「數位閉孔器」製作技術，以數位掃描進行口腔取像，再使用電腦設計與輸出模型、3D列印製作臨時閉孔器，經病人試戴、模型微調後，製作成正式閉孔器，供患者永久使用，整體製作約2至4小時就能完成，費用也與傳統閉孔器差異不大。

黃意方表示，頭頸癌患者的口腔功能重建，需要耳鼻喉科、整形外科、復健科與牙科等跨領域團隊的整合，提供從結構修復到裝置設計的連續性照護。她認為，醫療的最終目標不只是讓患者「活下來」，更是要讓他們能「好好生活」。

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