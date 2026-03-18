健康網》讀懂血壓數值 美網紅醫：數字會說話曝3大致命訊號

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯指出，血壓不只看高低，若收縮壓減去舒張壓後，脈壓差過大，代表血管硬化警訊，也會促使心臟肥大與心衰竭的機率增高；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人擔心血壓問題，經常依靠測量監控數值高低，作為初判健康與否的標準。美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）指出，血壓數值中，不只舒張壓過高是身體器官的慢性殺手、收縮壓飆升是中風的導火線，若收縮壓減去舒張壓數值的脈壓差（Pulse Pressure）過大，代表血管硬化警訊，也會促使心臟肥大與心衰竭的機率增高。

收縮壓、舒張壓是什麼？

米奇．賴斯在YouTube頻道發表影片指出，想要理解血壓的危險性，必須先了解收縮壓、舒張壓數字所代表的生理動作意義：

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●收縮壓（高壓）：當心臟收縮並將血液泵入大動脈時產生的壓力。這是血管承受的最大壓力值。

●舒張壓（低壓）：當心臟在兩次跳動之間放鬆舒張時，血管內維持的壓力。這是血管承受的最低壓力值。

血壓數據3大危險指標

此外，他進一步說明，測量血壓時，若出現以下3種情況，表示進入危險區，須特別留意：

1.舒張壓（低壓）過高：如果舒張壓長期維持在90mmHg 以上，甚至超過100mmHg，其實非常危險，因為這代表血管即使在心臟休息時，依然承受著極大的張力，無法得到放鬆。長期高舒張壓的情況下，會導致小血管損傷，特別容易傷害到腎臟（導致腎衰竭）與眼睛視網膜，可說是身體器官的慢性殺手。

2.收縮壓（高壓）飆升：當收縮壓持續超過140-150mmHg，或是突然飆高，危險性最高。因為這直接增加了血管破裂（出血性中風）或血管壁受損形成血栓（梗塞性中風）的風險。

3.脈壓差（Pulse Pressure）過大：除了收縮壓、舒張壓數值須注意外，也提及，「收縮壓減去舒張壓」的數值如果不正常，也是危險指標。如果高壓很高、低壓卻很低，如160/60 mmHg，脈壓差高達100。這代表大動脈已經失去彈性硬化，血管無法緩衝心臟泵出的壓力，也會大幅增加心臟肥大與心衰竭的發生機率。

提高警覺3大併發症

米奇．賴斯提醒，只看血壓數字其實還不夠，若血壓偏高且伴隨嚴重的胸痛、劇烈頭痛或意識模糊、呼吸困難，代表可能出現心臟、腦部受損，或是肺水腫或心衰竭等急症，應特別提高警覺。

米奇．賴斯強調，高血壓被稱為「沉默的殺手」，許多人在進入危險時，甚至完全沒有感覺。除建議定期量測並記錄高壓與低壓的變化趨勢，比單看某一次的數值更精準外；飲食也應減少鈉鹽攝取、控制體重、規律運動，才是維持這2個數值穩定的黃金準則。

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