自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》五十肩治療別踩雷！ 醫警：這階段最忌拉筋

2026/03/18 18:06

專家表示，五十肩患者拉伸緩解症狀，仍必須根據不同階段，採取不同的策略，而不是拉筋；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，五十肩患者拉伸緩解症狀，仍必須根據不同階段，採取不同的策略，而不是拉筋；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為一出現五十肩症狀，只要拉筋即可改善僵硬與疼痛。然而，疼痛職人診所院長徐子恆指出，當關節囊處於發炎狀態時，過度拉筋反而會讓症狀加劇，讓治療陷入冤枉路。

徐子恆在臉書專頁「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」發文分享，多數民眾認為罹患五十肩，就會想藉拉筋改善疼痛。多數人誤以為五十肩是「筋太緊」，忽略其實是一種發炎性疾病。而且，有關患者想經由拉伸緩解症狀，仍必須根據不同階段，採取不同的策略，而不是拉筋。

徐子恆說明，如果你的肩膀出現以下幾個情況：手抬不起來、晚上痛到睡不好、手往後摸背困難，就要特別小心，有可能是五十肩的早期表現。從醫學角度來看，五十肩是關節囊發炎後逐漸產生纖維化，導致活動受限的疾病。如果只是把它當作單純的「筋太緊」，很容易走很多冤枉路。

他提到，在早期發炎階段，關節組織正處於敏感狀態，此時若過度拉扯，容易造成反覆刺激，拉完很痛，隔天更痛、活動度反而更差。當關節囊處於發炎狀態時，過度拉扯反而會讓發炎更加劇，讓整個過程變成反覆發炎、更多纖維化，而變得更僵硬的惡性循環。

徐子恆提醒，五十肩的治療不是「越努力拉筋越好。」有時候是先降低發炎，有時候才是逐漸恢復活動度，最後才是肌力與功能的重建。換言之，根據不同階段，採取不同的策略。

徐子恆總結，五十肩並非單純肌肉緊繃，而是涉及發炎與關節組織變化的疾病，及早評估、及早處理，往往可以大幅縮短整個病程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中