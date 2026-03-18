健康網》五十肩治療別踩雷！ 醫警：這階段最忌拉筋

專家表示，五十肩患者拉伸緩解症狀，仍必須根據不同階段，採取不同的策略，而不是拉筋；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為一出現五十肩症狀，只要拉筋即可改善僵硬與疼痛。然而，疼痛職人診所院長徐子恆指出，當關節囊處於發炎狀態時，過度拉筋反而會讓症狀加劇，讓治療陷入冤枉路。

徐子恆在臉書專頁「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」發文分享，多數民眾認為罹患五十肩，就會想藉拉筋改善疼痛。多數人誤以為五十肩是「筋太緊」，忽略其實是一種發炎性疾病。而且，有關患者想經由拉伸緩解症狀，仍必須根據不同階段，採取不同的策略，而不是拉筋。

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徐子恆說明，如果你的肩膀出現以下幾個情況：手抬不起來、晚上痛到睡不好、手往後摸背困難，就要特別小心，有可能是五十肩的早期表現。從醫學角度來看，五十肩是關節囊發炎後逐漸產生纖維化，導致活動受限的疾病。如果只是把它當作單純的「筋太緊」，很容易走很多冤枉路。

他提到，在早期發炎階段，關節組織正處於敏感狀態，此時若過度拉扯，容易造成反覆刺激，拉完很痛，隔天更痛、活動度反而更差。當關節囊處於發炎狀態時，過度拉扯反而會讓發炎更加劇，讓整個過程變成反覆發炎、更多纖維化，而變得更僵硬的惡性循環。

徐子恆提醒，五十肩的治療不是「越努力拉筋越好。」有時候是先降低發炎，有時候才是逐漸恢復活動度，最後才是肌力與功能的重建。換言之，根據不同階段，採取不同的策略。

徐子恆總結，五十肩並非單純肌肉緊繃，而是涉及發炎與關節組織變化的疾病，及早評估、及早處理，往往可以大幅縮短整個病程。

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