健康網》鄧麗君死因再解析！ 醫界還原致命氣喘關鍵時刻

鄧麗君逝世31年，當年她因氣喘不幸奪命，令歌迷萬分不捨。西園醫院氣喘衛教師洪佳黛叮嚀，只要室內外相差7℃、濕度超過60%，氣喘族務必小心！（鄧麗君基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕鄧麗君逝世31年，她甜美又清亮的嗓音演繹了許多經典歌曲，經典的歌聲也從未遠離我們。當年她因氣喘發作導致呼吸衰竭，讓全球歌迷心痛不已。西園醫院氣喘衛教師洪佳黛指出，只要室內外相差7℃、濕度超過60%，氣喘族務必小心！

小鄧當年依其病史與發病，應為支氣管氣喘發作引起呼吸衰竭及心臟驟停。雖然外界對她死因一直有多種說法，不過家屬亦多次公開證實，死因確為氣喘發作，並非外界傳聞的陰謀論。

請繼續往下閱讀...

根據西園醫院衛教資料指出，氣喘是一種呼吸道「慢性發炎」導致氣道阻塞的疾病，常見症狀：喘鳴、胸悶、久咳、呼吸困難。洪佳黛說，很多人怕長期使用噴劑，誤認為對身體會有不好影響。其實，必須每天長期規律使用。

她引述研究指出，若一年內使用超過3支緩解的「短效」支氣管擴張劑，未來一年氣喘急性惡化風險高達7成，死亡風險超出9成。故從源頭減緩發炎反應、減少急性發作次數，規律使用含類固醇的「保養」噴劑是重要的。

除了規律噴劑保養外，洪佳黛建議在日常照護上，要注意將環境溫度控制在25-27℃、濕度控制在30-50%，才可以減少塵蟎、黴菌的生長。善用除濕機、暖氣機、空氣清淨機等將空氣中的過敏原和刺激物過濾清除。

寢具上可使用防蟎材質的被套床包或以55℃以上的高溫清洗。被單最好每7到10天就清洗一次、棉被約15天曬一次太陽，每次約曬1小時，每半小時翻面一次，但是蠶絲和羊毛被只能陰曬，不能直接曝曬陽光；至於孩子喜歡的絨毛娃娃，洪佳黛則建議，每1至2週清洗娃娃、清洗前先放進冰箱冷凍過夜，塵蟎怕冷無法生存，之後再清潔。

不少歌迷還是難以忘懷小鄧，因此，今年6月6日將在高雄流行音樂中心海音館舉辦「但願人長久」鄧麗君經典回聲音樂會，彭佳慧、林凡、曹雅雯都將獻唱，讓大家在歌曲中永懷她。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法