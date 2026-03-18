健康網》瘦得快代價大 醫：瘦瘦針有風險 溜溜球是其一

胃腸肝膽科醫師陳宣位表示，很多人讚嘆「瘦好快。」時，站在醫師的角度，看到的可能是危機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在「瘦瘦針」興起後，多項與瘦身有關的飲食與運動，被熱烈討論。胃腸肝膽科醫師陳宣位在臉書粉專「陳宣位醫師的健康日記」表示，很多人看到體重掉很快，第一個反應都是：「好厲害，瘦好快。」站在醫師的角度，在意的常常不是你瘦了幾公斤，而是：你怎麼瘦的，以及這個方式，對身體到底付出了什麼代價。

陳宣位表示，現在不少人會把瘦瘦針當成減重捷徑，甚至覺得只要打了、吃少了、體重掉了，就是成功。「現實沒有這麼單純。」瘦得太快，掉的有時候不只是脂肪，也可能包含肌肉量、營養狀態，甚至影響整體代謝。一旦肌肉流失，基礎代謝下降，之後就可能變成「吃一點點也容易復胖」的狀況。這也是很多人常聽到的「溜溜球效應」。

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另外，GLP-1類藥物雖然是目前常見的減重工具之一，但它不是完全沒有風險；臨床上仍可能出現腸胃道不適、嚴重嘔吐，甚至胰臟炎、膽結石等問題。所以重點從來不是「能不能打」，而是 這個人適不適合、需不需要、能不能被安全地監測使用。

真正理想的減重，不是只看體重計上的數字，而是看你減掉的是不是多餘脂肪，能不能保留肌肉，能不能讓身體代謝、食慾控制、生活習慣一起變好，而且這個結果能不能走得久。

陳宣位表示，減重不是比誰掉得快，而是比誰減得對、減得穩、減得健康。如果你也正在考慮減重，不要只問自己「哪個方法最快」，更該問的是：這個方法，真的適合我的身體嗎？

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