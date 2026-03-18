雲全國最胖要翻身！ 雲林再祭百萬獎勵拚減重

2026雲林健康嘉年華日走7000步、BMI減重挑戰，邀請鄉親踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「日走7000步」、「BMI減重」挑戰賽又來囉！縣府祭出總價值超過百萬元獎勵品，縣長張麗善號召全縣鄉親一起來「甩油」，拿獎金、抽好禮，還能顧健康。

根據運動部調查資料，2024年雲林縣運動及肥胖比例為43.1%，為全國最胖縣市，就連學童肥胖比例也很高，縣府去年推動日走7000步及揪團減重挑戰，反應熱烈，日走7000有1萬多人參加、減重有243隊（3人一組）報名。

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張麗善表示，去年成效很好，參加者累計減重1.8公噸，健走超過20億步，個人減重最多減16.1公斤，全縣整體BMI降至40.5%，全國排名由第1降至第7，甩油也甩掉「全國最胖」標籤，縣府目標是降至第12名，因此今年持續再推出健康生活挑戰賽活動。

衛生局長曾春美指出，今年減重挑戰新增3大亮點，個人減重組、減重績優獎勵及20鄉鎮市榮譽戰，挑戰期間為4月1日至5月31日，達標者有獎金，還可參加抽獎，獎品有iPhone17、AppleWatch SE3、歐姆龍體重計及商品禮券等，相關活動訊息可上雲林縣衛生局官網查詢。

教育處長邱孝文表示，雲林學童肥胖比例也很高，配合推動健康政策，除將健康概念融入課程，今年兒童節贈送幼兒園及國小學童跳繩，鼓勵養成運動習慣，另也規劃校際BMI減重競賽。

計畫處長李明岳表示，「雲林幣」APP平台提供多元健康資訊與活動訊息，2026健康嘉年華規劃3月22日至5月30日辦理20場次健走活動，相關資訊皆可於APP查詢，首場活動3月22日在斗南舉行，歡迎大家一起參加。

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