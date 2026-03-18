為什麼我嘴巴長這樣？非洲6歲童跨海求醫 北醫附醫助重拾自信

Boum歷經6個月治療後，可以踢他最心愛的足球。（圖為北醫附醫提供）

〔記者林志怡／台北報導〕非洲馬達加斯加6歲男童Boum，因雙側唇顎裂、左手併指與右腳發育不全等先天多重異常，自幼進食、喝水與行走都有困難。母子倆接受台灣路竹會的義診後，跨越半個地球安排至北醫附醫接受手術，術後外觀與功能明顯改善，媽媽也感動說，如今終於有信心讓孩子「走」進校園，展開新的生活。

「以前他常常哭著問我，為什麼嘴巴跟手長這樣，為什麼別人可以踢足球？」Boum的媽媽回憶，她一直以來很擔心Boum遭受異樣眼光，總是寸步不離陪伴在旁，孩子仍逐漸感受到與同齡孩子的差異、感到低落，她既心疼又不捨，得知有機會接受治療時，毅然決定陪著孩子遠渡重洋，爭取改變的機會。

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北醫附醫由顱顏中心主任陳國鼎說，北醫附醫為完成這次人道醫療，邀集麻醉科、耳鼻喉科、神經外科、兒科部、護理部、兒童牙科、復健醫學部、國際醫療中心共9個單位組成醫療小組，在Boum抵台前就召開跨科會議，擬訂3階段治療計畫，力拚在有限停留時間內達到最大的療效。

北醫附醫準備Boum最愛的足球作為生日禮物，期盼他帶著這份來自台灣的溫暖，返國後勇敢邁向足球員的夢想。（圖為北醫附醫提供）

陳國鼎解釋，Boum雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，除了外觀異常外，也面臨進食以及手腳行動能力的生存考驗，加上已經錯過唇裂與顎裂修補的黃金治療期，又有多重先天異常，手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案，是一項相當艱鉅的挑戰。

Boum去年9月抵台後，團隊展開治療工作。陳國鼎說，團隊需在半年內完成雙側唇裂與顎裂修補、鼻部重建、左手併指分離重建，以及右腳羊膜帶鬆解手術，讓右腳得以裝配義肢，希望恢復進食功能、改善發音清晰度，提升手部精細動作，並建立行走能力，讓Boum有機會奔跑、玩耍，踢他最喜歡的足球。

由於Boum是3月壽星，北醫附醫特別準備蛋糕為他慶生。（圖為北醫附醫提供）

陳國鼎說，Boum經歷11次門診及3次手術後，唇顎外觀與口腔功能皆明顯改善，不僅發音能力提升，也能正常進食與飲水；手部併指經分離重建後可進行基本抓握，右腳透過義肢裝設與復健訓練，也逐漸能穩定行走、跑跳，今日更在北醫附醫治療團隊的陪伴下慶祝生日。

不過，陳國鼎強調，顱顏與肢體重建並非治療的終點，未來隨著Boum成長，仍需持續追蹤語言發展、牙齒咬合及義肢調整情形，北醫附醫也已聯繫馬達加斯加當地義肢廠商，協助後續的保養與調整服務，提供Boum更多協助。

Boum接受治療前，有明顯的雙側唇顎裂。（圖為北醫附醫提供）

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