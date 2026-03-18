自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

為什麼我嘴巴長這樣？非洲6歲童跨海求醫 北醫附醫助重拾自信

2026/03/18 13:24

Boum歷經6個月治療後，可以踢他最心愛的足球。（圖為北醫附醫提供）

Boum歷經6個月治療後，可以踢他最心愛的足球。（圖為北醫附醫提供）

〔記者林志怡／台北報導〕非洲馬達加斯加6歲男童Boum，因雙側唇顎裂、左手併指與右腳發育不全等先天多重異常，自幼進食、喝水與行走都有困難。母子倆接受台灣路竹會的義診後，跨越半個地球安排至北醫附醫接受手術，術後外觀與功能明顯改善，媽媽也感動說，如今終於有信心讓孩子「走」進校園，展開新的生活。

「以前他常常哭著問我，為什麼嘴巴跟手長這樣，為什麼別人可以踢足球？」Boum的媽媽回憶，她一直以來很擔心Boum遭受異樣眼光，總是寸步不離陪伴在旁，孩子仍逐漸感受到與同齡孩子的差異、感到低落，她既心疼又不捨，得知有機會接受治療時，毅然決定陪著孩子遠渡重洋，爭取改變的機會。

北醫附醫由顱顏中心主任陳國鼎說，北醫附醫為完成這次人道醫療，邀集麻醉科、耳鼻喉科、神經外科、兒科部、護理部、兒童牙科、復健醫學部、國際醫療中心共9個單位組成醫療小組，在Boum抵台前就召開跨科會議，擬訂3階段治療計畫，力拚在有限停留時間內達到最大的療效。

北醫附醫準備Boum最愛的足球作為生日禮物，期盼他帶著這份來自台灣的溫暖，返國後勇敢邁向足球員的夢想。（圖為北醫附醫提供）

北醫附醫準備Boum最愛的足球作為生日禮物，期盼他帶著這份來自台灣的溫暖，返國後勇敢邁向足球員的夢想。（圖為北醫附醫提供）

陳國鼎解釋，Boum雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，除了外觀異常外，也面臨進食以及手腳行動能力的生存考驗，加上已經錯過唇裂與顎裂修補的黃金治療期，又有多重先天異常，手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案，是一項相當艱鉅的挑戰。

Boum去年9月抵台後，團隊展開治療工作。陳國鼎說，團隊需在半年內完成雙側唇裂與顎裂修補、鼻部重建、左手併指分離重建，以及右腳羊膜帶鬆解手術，讓右腳得以裝配義肢，希望恢復進食功能、改善發音清晰度，提升手部精細動作，並建立行走能力，讓Boum有機會奔跑、玩耍，踢他最喜歡的足球。

由於Boum是3月壽星，北醫附醫特別準備蛋糕為他慶生。（圖為北醫附醫提供）

由於Boum是3月壽星，北醫附醫特別準備蛋糕為他慶生。（圖為北醫附醫提供）

陳國鼎說，Boum經歷11次門診及3次手術後，唇顎外觀與口腔功能皆明顯改善，不僅發音能力提升，也能正常進食與飲水；手部併指經分離重建後可進行基本抓握，右腳透過義肢裝設與復健訓練，也逐漸能穩定行走、跑跳，今日更在北醫附醫治療團隊的陪伴下慶祝生日。

不過，陳國鼎強調，顱顏與肢體重建並非治療的終點，未來隨著Boum成長，仍需持續追蹤語言發展、牙齒咬合及義肢調整情形，北醫附醫也已聯繫馬達加斯加當地義肢廠商，協助後續的保養與調整服務，提供Boum更多協助。

Boum接受治療前，有明顯的雙側唇顎裂。（圖為北醫附醫提供）

Boum接受治療前，有明顯的雙側唇顎裂。（圖為北醫附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中