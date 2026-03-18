自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》口臭查不出原因當心！ 醫揭3症狀恐是胃癌找上門

2026/03/18 14:48

醫憲診所智光院區院長、胃腸肝膽科醫師戴豪彣表示，許多人可能意想不到，不經意的口臭症狀，竟是胃癌所引發，提醒別大意身體發出的任何求救訊號；情境照。（圖取自freepik）

醫憲診所智光院區院長、胃腸肝膽科醫師戴豪彣表示，許多人可能意想不到，不經意的口臭症狀，竟是胃癌所引發，提醒別大意身體發出的任何求救訊號；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕口臭可能是癌症警訊！當心忽略身體異狀，恐錯過防治時機。醫憲診所智光院區院長、胃腸肝膽科醫師戴豪彣分享，1位科技男因口臭嚴重，連枕邊人也忍不住抱怨，接連看了牙科與耳鼻喉科，卻查不出原因。未料，數月後情況未改善，且伴隨日漸消瘦與腹悶、打嗝頻繁而求診。經胃鏡檢查發現，不僅感染幽門桿菌，且不幸罹患胃腺癌。提醒若發現身體出現求救警訊，切勿輕忽。

戴豪彣於臉書粉專「暖男豪彣醫師 - 胃腸肝膽科」發文表示，現代人因生活步調忙碌，時常忽略自身發出的各種微小警訊。該名科技新貴為了提供客戶即時服務，不僅時常熬夜工作，也經常在電腦桌前過夜。太太一開始覺得先生臉色蒼白、精神不濟，後來也察覺到先生嘴巴散發濃厚異味。

戴豪彣指出，被枕邊人多所抱怨後，該男子為了解決口臭問題，前往牙科與耳鼻喉科就診，但醫師診察後，均未發現口臭相關原因。未料經過數月，口臭問題不僅未改善，體態也日漸消瘦，且腹部悶脹、打嗝狀況越來越頻繁，才前往腸胃科門診尋求協助。

戴豪彣表示，經詢問症狀與其飲食習慣後，發現該男子喜好吃生食與醃製物，立即安排無痛胃鏡檢查。檢查發現，其胃部有一個不規則形狀的潰瘍，且合併胃幽門處狹窄。為求謹慎，進一步做胃部病理切片化驗，證實該男子不僅胃部感染幽門桿菌，還不幸罹患胃腺癌 （胃癌的一種）。

戴豪彣提醒，一個不經意的口臭症狀，竟是胃癌所引發，不僅該名患者想不到，許多人可能也不會直接去做相關聯想。但從這個例子，讓我們不得不小心，口臭的問題有可能比你想像得還不簡單。因此，千萬不要大意自己身體所發出的任何求救訊號。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中