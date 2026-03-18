健康網》口臭查不出原因當心！ 醫揭3症狀恐是胃癌找上門

醫憲診所智光院區院長、胃腸肝膽科醫師戴豪彣表示，許多人可能意想不到，不經意的口臭症狀，竟是胃癌所引發，提醒別大意身體發出的任何求救訊號；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕口臭可能是癌症警訊！當心忽略身體異狀，恐錯過防治時機。醫憲診所智光院區院長、胃腸肝膽科醫師戴豪彣分享，1位科技男因口臭嚴重，連枕邊人也忍不住抱怨，接連看了牙科與耳鼻喉科，卻查不出原因。未料，數月後情況未改善，且伴隨日漸消瘦與腹悶、打嗝頻繁而求診。經胃鏡檢查發現，不僅感染幽門桿菌，且不幸罹患胃腺癌。提醒若發現身體出現求救警訊，切勿輕忽。

戴豪彣於臉書粉專「暖男豪彣醫師 - 胃腸肝膽科」發文表示，現代人因生活步調忙碌，時常忽略自身發出的各種微小警訊。該名科技新貴為了提供客戶即時服務，不僅時常熬夜工作，也經常在電腦桌前過夜。太太一開始覺得先生臉色蒼白、精神不濟，後來也察覺到先生嘴巴散發濃厚異味。

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戴豪彣指出，被枕邊人多所抱怨後，該男子為了解決口臭問題，前往牙科與耳鼻喉科就診，但醫師診察後，均未發現口臭相關原因。未料經過數月，口臭問題不僅未改善，體態也日漸消瘦，且腹部悶脹、打嗝狀況越來越頻繁，才前往腸胃科門診尋求協助。

戴豪彣表示，經詢問症狀與其飲食習慣後，發現該男子喜好吃生食與醃製物，立即安排無痛胃鏡檢查。檢查發現，其胃部有一個不規則形狀的潰瘍，且合併胃幽門處狹窄。為求謹慎，進一步做胃部病理切片化驗，證實該男子不僅胃部感染幽門桿菌，還不幸罹患胃腺癌 （胃癌的一種）。

戴豪彣提醒，一個不經意的口臭症狀，竟是胃癌所引發，不僅該名患者想不到，許多人可能也不會直接去做相關聯想。但從這個例子，讓我們不得不小心，口臭的問題有可能比你想像得還不簡單。因此，千萬不要大意自己身體所發出的任何求救訊號。

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