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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》裝人工血管能搭飛機嗎？醫曝3關鍵 這情況先別飛

2026/03/18 14:12

專家表示，植入人工血管通常不會影響搭機安全，做足準備，你一樣能安心旅行；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，植入人工血管通常不會影響搭機安全，做足準備，你一樣能安心旅行；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假將至，許多民眾有出國旅遊計畫，因此，有癌友會詢問醫師「有植入人工血管（Port-A）能搭飛機嗎？」台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，多數情況下可正常飛行，但關鍵在於出發前評估、飛行中保護與落地後照護，才能降低感染與血栓風險。不過，剛手術、感染或血栓風險高時，仍建議延後出國計畫。

一到連假前，不少裝了人工血管的癌友都會詢問醫師，能否搭飛機出國。陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，其實可以的，只要注意出發前幾件事，你依然能安全出國旅行。

陳昱天說明，若剛接受人工血管植入手術，或有感染、血栓風險較高情況，建議先與醫師討論是否適合搭機，必要時延後行程；出發前可準備診斷證明，註明植入裝置與醫療用途，有助於機場安檢或入境時說明。

什麼是人工血管？陳昱天表示，人工血管是一種植入皮下的靜脈輸液裝置，通常放置於胸前，透過導管連接至較大的靜脈，方便長期進行化療或其他靜脈注射治療。放置的時機點在於，當病人需要反覆接受靜脈治療（如化療、標靶治療），或預期治療時間較長時，會建議放置，以減少反覆打針的不適與周邊血管受損。 通常包括乳癌、各種癌症等需長期化療的病人，或血管條件較差、不易建立周邊靜脈路徑的病人，比較需要植入人工血管。

過安檢與飛行中的注意事項

針對癌友在過安檢、飛行中與落地後要留意的事是什麼？陳昱天進一步解釋如下：

●機場過安檢

主動告知安檢人員你有Port-A，可能會觸發金屬偵測器，如果不放心掃描機，可要求人工掃描。

●飛行中的注意事項

避免拉扯與搬重物（尤其剛放 Port-A的前幾週），長途飛行可穿彈性襪降低血栓風險，若 Port-A 正在使用（有針），避免敷料進水。

●到了目的地後的保護措施

癌友不妨先查好醫療院所位置，若 Port -A出現紅、腫、熱、痛，可立即就醫。若有針頭，需每週更換1次避免感染。

陳昱天總結，人工血管通常不會影響搭機安全，做足準備，你一樣能安心旅行。

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