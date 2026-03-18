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NBA柯瑞也有！醫揭圓錐角膜警訊 4習慣避免惡化

2026/03/18 12:08

林口長庚醫眼科教授馬惠康指出，知名NBA球員柯瑞也是圓錐角膜患者。（法新社資料照）

林口長庚醫眼科教授馬惠康指出，知名NBA球員柯瑞也是圓錐角膜患者。（法新社資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕美國NBA球星Stephen Curry（柯瑞）也是圓錐角膜患者，需配戴特殊硬式隱形眼鏡矯正視力，仍能維持頂尖表現。醫師指出，圓錐角膜並非罕見到遙不可及，只要及早發現、及早介入，多數患者仍可維持日常生活品質；但若忽視警訊，嚴重者可能一路惡化，甚至走向角膜移植。

基隆長庚醫院副院長、眼科部主治醫師孫啟欽表示，圓錐角膜是角膜結構支撐力變差、逐漸變薄，導致角膜中央向前凸出成錐狀，讓光線無法精準聚焦，進而出現視力模糊、影像扭曲等問題。此病多好發於青春期至30歲左右，發生率 約千分之2-3，台灣推估約有4萬名患者，但實際被診斷者不到一半，不少人都是等到視力明顯惡化才發現。

孫啟欽指出，圓錐角膜初期常被誤認為近視或散光加深，民眾若出現度數在短時間內異常增加，尤其散光加深得特別快；.明明有配眼鏡，但視力怎麼配都配不清；.影像出現扭曲、模糊，甚至重影；夜間眩光明顯、晚上視力變差。若有這些狀況，建議及早到眼科接受角膜地形圖檢查，必要時，再搭配更精準的生物力學檢查，幫助早期揪出高風險個案。

林口長庚醫院眼科教授馬惠康表示，圓錐角膜的形成與多種因素有關，包括：角膜本身較薄、家族傾向、過敏體質及後天環境刺激等。家族遺傳雖有一定趨勢，但並非父母有圓錐角膜，孩子就一定會得，反而是角膜厚度、是否合併過敏發炎，以及長期揉眼等因素，對病程影響更值得注意。若家族中有人曾在近視雷射術前檢查發現角膜偏薄，其他家人也可考慮接受檢查，確認是否有潛在風險。

他進一步說明，過敏患者之所以較容易成為高風險族群，關鍵在於眼睛癢時反覆揉眼，會刺激結膜與眼表發炎，促使肥大細胞釋放組織胺、介白素等發炎物質，並隨淚液分布在眼表，讓發炎反應一再被啟動。若沒有及時控制，長期慢性發炎會持續破壞角膜穩定性，讓病情更容易惡化。臨床上甚至可見部分患者下眼瞼結膜內側出現明顯濾泡、黏液分泌物增多，顯示眼表已長期處於發炎狀態。

孫啟欽也強調，並不是揉眼睛就一定會造成圓錐角膜，民眾不用過度恐慌；真正要小心的是，本身已有過敏體質、角膜較薄、或合併家族傾向的高危險群，若又長期大力揉眼，風險就會相對升高。因此，民眾都不宜把「揉眼就會瞎掉」當成絕對因果，而是應理解為「特定高風險族群要特別避免揉眼」。

在治療上，孫啟欽表示，角膜交聯術是目前重要的治療方式之一，主要目的是強化角膜結構、讓病情穩定下來，避免曲率持續惡化，但它並非讓裸視直接變清楚的手術。若要改善視力，保守治療仍以硬式隱形眼鏡或鞏膜片為主，許多患者矯正後視力可達0.8甚至更好。至於病情較嚴重、希望在不依賴硬式隱形眼鏡下也能提升視力品質者，則可評估角膜基質內環植入術，藉由調整角膜弧度，提供介於保守治療與角膜移植之間的新選擇。

長庚醫療團隊提醒，對高風險族群而言，預防惡化的關鍵就在日常生活中，建議養成4個好習慣。

1.不要揉眼睛，尤其過敏發作時更要克制。

2.積極控制過敏，包括依醫囑使用點眼藥水、人工淚液，必要時以口服或局部藥物壓制發炎。

3.遵守護眼3C原則，每30分鐘休息5分鐘，減少眼睛乾澀與不適，避免因不舒服而反覆揉眼。

4.定期追蹤檢查，尤其有家族史、角膜偏薄、過敏體質，或近視散光快速加深者，更應規律回診。

醫師強調，圓錐角膜最怕的不是診斷困難，而是民眾把它當成單純近視、散光加深而拖延就醫。若能在早期發現，透過追蹤、交聯治療、硬式隱形眼鏡或新型角膜重建技術，多數患者都有機會守住視力，避免一路惡化到必須接受角膜移植。

基隆長庚醫院副院長孫啟欽說明，角膜角膜是眼球最前方的透明弧形薄膜，負責折射光線並形成清晰影像。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院副院長孫啟欽說明，角膜角膜是眼球最前方的透明弧形薄膜，負責折射光線並形成清晰影像。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院副院長孫啟欽（右）和林口長庚醫眼科教授馬惠康（左）提醒國人盡量不要揉眼睛，以造成圓錐角膜。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院副院長孫啟欽（右）和林口長庚醫眼科教授馬惠康（左）提醒國人盡量不要揉眼睛，以造成圓錐角膜。（記者羅碧攝）

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