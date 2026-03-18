化療不一定會掉髮、嘔吐！部北：化療錯誤想像害病人崩潰

衛福部台北醫院癌症中心主任陳建銘（右一）提醒，面對癌症治療，最重要的是與醫療團隊充分溝通，不必因為聽聞他人經驗或網路傳言而過度恐懼。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕許多民眾對癌症化學治療的副作用印象為劇烈嘔吐、掉髮等狀況，病人在治療前就承受極大的心理壓力，衛生福利部台北醫院癌症醫療團隊觀察，真正讓病人崩潰的往往不是治療本身，而是對化療的錯誤想像，事實上，隨著醫療科技進步與治療策略的精準化，現代癌症治療已進入「個人化醫療」時代，「化療一定吐到不行、掉光頭髮」的刻板印象，早已不再適用所有病人。

衛福部台北醫院癌症中心主任陳建銘指出，現代癌症治療，化療藥物的種類、劑量、給藥方式，會依照癌別、病期、病人體質及基因特性進行調整。在所有副作用中，最讓病人害怕的是「嘔吐」，醫療團隊會在化療前評估風險，採取「預防性止吐」策略，事先給予合適藥物，許多病人僅有輕微不適，整個療程期間幾乎沒有嘔吐，甚至能正常飲食，維持原本的工作與生活。

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至於掉髮問題，陳建銘表示，並非所有藥物都會導致明顯落髮，且掉髮程度也因人而異，有些藥物僅造成頭髮變細或少量脫落，外觀改變不明顯，即使有掉髮，多數也屬於暫時性，治療結束後，通常會逐漸長回頭髮。

陳建銘說明，台北醫院癌症中心設有癌症多專科治療團隊，化療不只是「打藥」，而是一段包含專科團隊醫師評估、藥師把關、護理人員陪伴與衛教的完整照護歷程，治療前，護理人員會與病人詳細說明可能出現的副作用、生活調整方式及自我照護重點。

他強調，副作用不是忍過去就好，而是可以被預防與處理，當病人能及早反映不適，醫療人員就能即時介入，讓治療過程更安全、更舒適，也提升整體治療完成率。他提醒，面對癌症治療，最重要的是與醫療團隊充分溝通，不必因為聽聞他人經驗或網路傳言而過度恐懼。

衛福部台北醫院癌症中心主任陳建銘整理常見化療迷思5問答。（衛福部台北醫院提供）

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