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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

瘦瘦針太夯！中醫「氣、血、陰、陽」調理法：勿自行判斷用藥

2026/03/18 11:45

淡水馬偕紀念醫院中醫部主任李炎東表示，從中醫角度來看，人體健康與「氣、血、陰、陽」有關，部分人在治療過程中可能出現食慾改變、體力下降或腸胃不適等情況，透過醫師診斷後，可依體質適度調理，但不建議自行判斷或自行購買藥物調整；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

淡水馬偕紀念醫院中醫部主任李炎東表示，從中醫角度來看，人體健康與「氣、血、陰、陽」有關，部分人在治療過程中可能出現食慾改變、體力下降或腸胃不適等情況，透過醫師診斷後，可依體質適度調理，但不建議自行判斷或自行購買藥物調整；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者羅國嘉／新北報導〕近年來瘦瘦針在減重市場掀起討論，不少民眾透過藥物達到快速瘦身效果。不過，淡水馬偕紀念醫院中醫部主任李炎東表示，從中醫角度來看，人體健康與「氣、血、陰、陽」有關，部分人在治療過程中可能出現食慾改變、體力下降或腸胃不適等情況，透過醫師診斷後，可依體質適度調理，但不建議自行判斷或自行購買藥物調整。

李炎東指出，在減重過程中若出現疲倦無力、精神不振，可能屬「氣虛」，需由醫師依體質評估補氣，如人參、黃耆等，但不當服用恐造成身體負擔；若出現頭暈、臉色蒼白或體力明顯下降，可能為「氣血不足」，治療方向會考量氣血雙補，如常見的八珍湯等方劑，但仍須經專業診斷。

另外，減重期間若出現畏寒、手腳冰冷，可能與「陽虛」有關，需溫陽調理，如肉桂或附子等藥材；若有口乾舌燥、體質偏燥熱，則需滋陰，如麥門冬、天門冬等。中醫調理強調辨證施治，須依個人體質調整，不宜自行服用藥物。

除了體力與體質變化外，腸胃不適也是部分民眾在減重過程中常見的情況。李炎東表示，出現噁心、腹脹或食慾明顯改變，應優先回到原本進行減重治療的醫師處評估，必要時也可諮詢營養師調整飲食內容。透過專業醫療團隊的建議，建立「減量但營養均衡」的飲食方式，才能維持健康且穩定的體重管理。

李炎東提醒，減重不應只追求體重下降，更應重視身體代謝與體力維持。透過中西醫整合、飲食與生活習慣調整，才能在安全前提下達到理想體態。他也呼籲，過程中若有不適應主動回診，避免自行處理影響健康。

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