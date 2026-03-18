23歲女視力剩0.25才知圓錐角膜 新術式免角膜移植

孫啟欽副院長（前排左）醫師團隊完成角膜基質內環植入術，再創國內角膜治療里程碑。（基隆長庚醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕23歲就讀體育大學碩一的張小姐，因右眼視力逐年惡化，就醫檢查發現罹患圓錐角膜，最佳矯正視力僅剩0.25，已影響日常生活與行車安全。基隆長庚醫院眼科團隊評估後，為其施行「角膜基質內環植入術（CAIRS）」，術後視力明顯改善，成功免於角膜移植，重拾清晰視力。

張小姐表示，高中時就發現散光度數偏高，但未進一步追蹤，直到去年6月出現眼睛紅、癢等不適才就醫。經醫師評估，與過敏體質及長期揉眼有關，長期下來導致角膜結構受損、逐漸變形。她也觀察家人有類似過敏與揉眼習慣，推測可能為共同風險因素。

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病患張小姐（右2）與基隆長庚醫院副院長孫啟欽（左2）醫師團隊合影。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院副院長、眼科部主治醫師孫啟欽表示，圓錐角膜是常見角膜膨出疾病，因角膜變薄、支撐力下降，使角膜向前突出呈圓錐狀，導致光線無法正常聚焦，出現視力模糊、影像扭曲等問題。該疾病多發於青春期至30歲族群，發生率約千分之2到3，以此推估，台灣約有4萬名患者，但確診人數不到一半。

孫啟欽指出，圓錐角膜初期常被誤認為近視或散光加深，患者可能出現頻繁更換眼鏡度數、夜間視力不佳、眩光或重影等情形。若未及時治療，隨病程進展，可能導致角膜混濁與永久性視力受損，嚴重者需接受角膜移植。

在治療方面，孫啟欽說明，輕中度患者可透過硬式透氣隱形眼鏡（RGP）改善視力，或以角膜交聯術（CXL）強化角膜結構，減緩惡化。但對於中重度患者而言，傳統治療效果有限，往往需走向角膜移植。

張小姐手術前及手術後角膜地形圖對照。（基隆長庚醫院提供）

此次採用的「角膜基質內環植入術（CAIRS）」為近年發展的新型角膜重建技術，利用人類捐贈角膜製成弧形組織，植入患者角膜基質層中，以重新分配角膜張力、改善不規則變形。孫啟欽指出，患者術後約2至4週可恢復日常活動，視力多在3個月內逐步穩定。

張小姐術後隔天視力即由0.1提升至矯正0.4，目前已進步至0.5至0.6。她表示，雖術後初期仍有些微霧感，但持續改善，尤其夜間或雨天開車時，不再像過去需要貼近前方才能看清路況，駕駛壓力大幅降低，生活品質顯著提升。

孫啟欽表示，相較傳統合成材質角膜內環，CAIRS具較佳生物相容性，可降低排斥與刺激風險，且術後仍可調整或移除，不影響未來角膜移植選擇。整體併發症發生率低，多為暫時性眩光或環片位移，多數可隨時間改善。

角膜基質內環植入術後。（基隆長庚醫院提供）

他補充，該技術除適用於圓錐角膜患者，也可用於雷射近視手術後角膜擴張或交聯術效果不佳者，提供介於保守治療與角膜移植之間的新選擇。

他也提醒，圓錐角膜若能及早發現並介入治療，多數可避免惡化至需角膜移植。高風險族群應避免揉眼、積極控制過敏，並定期接受眼科檢查；若出現視力快速惡化或影像扭曲等症狀，應盡早就醫評估，以守護視力健康。

孫啟欽送花給張小姐，祝賀她術後恢復良好，也感謝她願意分享親身經歷。（記者羅碧攝）

馬惠康教授（左起）、陳宏吉主任、張小姐、孫啟欽副院長、莊蘭馨主任、洪國烜醫師。（記者羅碧攝）

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