流感盛行B流竟比A流多 醫師曝：學童群聚感染10多人請假

李典憲醫師指出，近日B型流感患者真的超級多，甚至遇到10位流感病人中居然有9位是B流，只有1位是A流，且有很多是學童群聚感染。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕初春氣溫忽冷忽熱，疾管署日前提醒，目前社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，而且A型、B型流感同時流行。在桃園有耳鼻喉科醫師更指出，近日B型流感患者真的超級多，甚至遇到10位流感病人中居然有9位是B流，只有1位是A流，且有很多是學童群聚感染，提醒民眾要勤洗手、口罩記得戴好，人多的地方多留意。

李典憲醫師在臉書發文指出，桃園市桃園區這兩天B型流感真的超級多！光是昨天白天門診就驗到5位B流病人。前天更誇張，一整天驗到10位流感病人，居然有9位是B流，只有1位是A流。

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李典憲強調，「這種B流比A流還多的情況，老實說這幾年真的很少見」。而且很多都是國小學童在班上群聚感染。有位家長還說，孩子班上居然有10幾個同學同時請假，聽了真的有點嚇一跳。

李典憲說明，觀察這些B流的小朋友主要以發燒、肌肉痠痛、全身倦怠無力、肚子痛噁心反胃表現為主，其次才為喉嚨痛、咳嗽等上呼吸道症狀。

李典憲在文末也呼籲，最近流感不少，大家勤洗手、口罩記得戴好，人多的地方多留意。希望這波流感快點退散。

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