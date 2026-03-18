「榮小寶」上線！北榮新竹分院導入智慧檢體運送機器人 提升檢驗效率

北榮新竹分院導入智慧檢體傳送機器人「榮小寶」，醫檢師團隊歡喜迎接智慧物流小幫手，未來將協助實驗室檢體運送與檢驗流程優化。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著臨床檢驗需求逐年增加及醫檢人力短缺，台北榮民總醫院新竹分院推動智慧醫療發展，率新竹縣市之先，在健康台灣深耕計畫中建置智慧檢體傳送機器人系統，透過「榮小寶」自動化物流技術協助檢體運送，提升檢驗效率，同時也強化職場安全。

北榮新竹分院深耕計畫辦公室主任楊婉華表示，醫院每日需處理大量來自門診、急診及病房住院的檢體，傳統檢體運送多仰賴人工傳遞，不僅耗費人力，也可能受到尖峰時段影響。為優化檢驗作業流程，院方導入智慧檢體傳送機器人，依預設路線於實驗室場域內進行檢體傳送，使檢體運送流程更加即時順暢。目前機器人也應用於院區兵役體檢檢體傳送，可減少人工搬運需求，降低人員往返運送負擔並改善工作環境。

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智慧檢體傳送機器人「榮小寶」於實驗室場域試營運，進行檢體運送測試。（北榮新竹分院提供）

檢體傳送機器人具備自主導航、自動避障與路徑規劃等功能，可在作業場域中安全運行，透過系統設定配送任務，依檢體類別進行配送，有助於縮短人工搬運時間及檢體周轉時間，提升臨床診治效率。

楊婉華表示，北榮新竹分院為新竹縣市率先將智慧物流機器人導入檢驗場域的醫療機構，院內將機器人暫名為「榮小寶」，象徵北榮檢驗團隊的智慧小幫手，負責檢體運送任務，守護每一份檢體安全送達。透過智慧科技的導入，減少人工運送時間，使醫檢師能更專注於檢驗專業，為臨床提供更精準的檢驗資訊。

院長陳曾基表示，未來也將透過健康台灣深耕計畫導入檢體端到端監控系統（End-to-End Specimen Tracking System），並與智慧檢體傳送設備整合，逐步將智慧物流概念延伸至院內其他作業場域，持續提升醫院整體運作效率，推動智能檢驗與數位醫療發展，為偏鄉民眾提供更快速、精準且高品質的醫療服務。

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