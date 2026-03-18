偏鄉把握機會 苗栗縣泰安地區免費健康篩檢活動20日舉辦

偏鄉保握機會，苗栗縣泰安地區免費健康篩檢活動20日舉辦。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗栗縣府衛生局結合泰安鄉衛生所及童綜合醫療社團法人童綜合醫院於20日早上7點30分至上午10點30分泰安鄉象鼻村永安部落市集旁，辦理整合性篩檢活動，為泰安鄉民健康把關，呼籲位處偏鄉的鄉民'踴躍參與。

苗縣府衛生局統計，泰安鄉男性因癌症死亡比率高於女性2倍，為降低鄉親們罹患癌症及慢性疾病風險，活動中提供多項免費篩檢，除了成人健康檢查、BC型肝炎篩檢及癌症篩檢外，今年更增加攝護腺抽血檢查、胸部X光篩檢、肺結核潛伏結核菌抽血檢測等加值服務。

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苗栗縣政府衛生局長楊文志表示，活動特別將醫療資源帶進社區，讓鄉親免去舟車勞頓與長時間等候的不便，在熟悉的生活環境中就能完成檢查，強調希望透過此次活動深化醫療社區化，讓健康照護深入每一個角落。

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