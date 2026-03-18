健康網》捏寶寶鼻子 長大鼻樑高挺？醫示警恐受傷

不少長輩認為多捏捏嬰兒的鼻子，長大後鼻樑自然能與韓星一樣高挺；婦產科醫師蘇怡寧直呼「別鬧」並提醒會增加受傷風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有網友指出，自己「經常被長輩要求多捏嬰幼兒的鼻子，以求長大後鼻形能夠與韓星一樣高挺；同時老公時常告訴她，頻繁吸鼻涕恐造成孩子鼻孔變大。」婦產科醫師蘇怡寧聞訊直言「真的不要鬧耶！」並強調這樣行為僅會增加受傷風險。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，鼻子的外型主要是基因跟發育決定，不是靠捏一捏就能變挺的。目前沒有證據支持捏鼻子可以改變鼻型，反而小寶寶的鼻部組織很嬌嫩，一直捏只會增加刺激跟受傷風險。

請繼續往下閱讀...

另外不少人憂心鼻孔會變大，蘇怡寧表示，鼻孔看起來明不明顯，本來就跟天生外型還有臉部發育有關。也沒有證據顯示挖鼻屎或正常吸鼻涕會把鼻孔變大。蘇怡寧強調，真正要注意的不是變形，而是太常吸鼻子可能讓鼻黏膜受刺激。所以有需要再輕柔處理就好。

蘇怡寧表示，有些新生兒耳型異常，確實可以在出生後早期用耳模做矯正。那是因為新生兒耳軟骨在那個時期比較有可塑性，而且那是針對耳廓異常的醫療處置。「不是家人自己用手捏一捏就會好的，真的不一樣好嗎？」

另有網友笑稱「這樣捏有用，醫美整形要走入歷史了」、「我小時候經常被捏，被捏到很痛，當場大哭。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法