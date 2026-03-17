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健康 > 傷病癌症 > 外傷

被同學膝蓋撞到！9歲女童眼球無法轉動 竟是眼窩骨折

2026/03/17 18:21

女童眼窩骨折，眼球無法自由轉動，右眼球往上轉動受到限制，且出現複視。（記者蔡淑媛翻攝）

女童眼窩骨折，眼球無法自由轉動，右眼球往上轉動受到限制，且出現複視。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名9歲女童日前在學校不慎被同學膝蓋撞擊眼周，導致眼球無法自由轉動，且出現複視症狀，就醫發現是「眼窩骨折」，發生「線性爆裂性骨折」，眼眶內的肌肉嵌頓在骨折縫隙，經數位導航系統輔助內視鏡手術將被夾住的眼底肌肉復位，恢復眼球活動。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師邱昱瑋指出，眼窩骨折常見於眼眶底部，多因直徑大於眼球的鈍器撞擊，例如棒球、拳頭或意外碰撞，造成較薄的眶底骨因力量傳導而破裂。

女童術後右眼球可以自由往上轉動。（記者蔡淑媛翻攝）

女童術後右眼球可以自由往上轉動。（記者蔡淑媛翻攝）

尤其兒童的骨頭相對柔軟，更容易發生所謂「線性爆裂性骨折」，這種骨折機制如同門片回彈復位，容易將眼眶內的肌肉或其他軟組織嵌頓在骨折縫隙中，導致複視及眼球運動受限，這名女童眼底破損，眼窩組織掉入上顎竇，造成眼球活動受到影響。

邱昱瑋強調，要注意的是的兒童眼窩骨折往往沒有明顯瘀青或紅腫，家長容易掉以輕心，若眼底肌肉因缺血受損而無法及時復位，可能造成永久性功能障礙，理想治療黃金時間僅有24至48小時，超過此期限後併發症風險將大幅提高，因此即便外觀無傷痕，一旦出現眼球運動受限或複視症狀，應立即就醫，避免錯過黃金治療期。

女童復位術中運用創新電腦數位模擬技術，搭配內視鏡與精密導航系統，精準定位眼底嵌頓。（記者蔡淑媛翻攝）

女童復位術中運用創新電腦數位模擬技術，搭配內視鏡與精密導航系統，精準定位眼底嵌頓。（記者蔡淑媛翻攝）

女童眼窩骨折，眼底破損，眼窩組織掉入上顎竇，造成眼球活動受到影響。（記者蔡淑媛翻攝）

女童眼窩骨折，眼底破損，眼窩組織掉入上顎竇，造成眼球活動受到影響。（記者蔡淑媛翻攝）

女童接受口腔顎面外科醫療團隊邱昱瑋、張芳語及洪珮瑄醫師治療，立即制定手術方案，運用創新電腦數位模擬技術，術中搭配內視鏡與精密導航系統，精準定位眼底嵌頓肌肉的位置，成功將被夾住的眼底肌肉復位。術後，患者複視症狀消失，眼球活動恢復正常，並未留下相關併發症，順利重拾日常生活與學習品質。

張芳語表示，重建受損眼眶骨在臨床上挑戰重重，包括手術視野狹小、骨頭型態複雜、手術精準度要求高，以及術後疤痕與外觀重建的考量，透過精準的數位導航技術；洪珮瑄也說，對於兒童患者而言，手術精準度與微創性格外重要，不僅要恢復功能，更要兼顧未來面容發育的完整性。

團隊表示，該起案例不僅展現數位導航手術在顏面骨折治療上的價值；同時提醒家長與學校，即便外觀無傷痕，一旦出現眼球運動受限或複視症狀，應立即就醫，避免錯過黃金治療期。

手術由口腔顎面外科醫療團隊張芳語（左起）、邱昱瑋及洪珮瑄共同操刀。（記者蔡淑媛翻攝）

手術由口腔顎面外科醫療團隊張芳語（左起）、邱昱瑋及洪珮瑄共同操刀。（記者蔡淑媛翻攝）

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