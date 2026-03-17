健康網》心梗急救別躺平 千萬網紅醫授獨自搶命3關鍵

當心肌梗塞發作，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛建議，千萬不要站著或平躺，最好「半坐臥姿」，降低心臟負荷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春寒溫差大，讓不少人心臟怪怪的，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）剖析心肌梗塞本質上就是「氧氣被奪走」，有一條負責把血液、氧氣送到心肌的動脈被堵住了。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube上發表，因為心臟意識到一條「管線」被堵住了，正在大聲呼救，那一塊心肌一直在收縮，一直在即時消耗氧氣。現在它在呼救，因為血管被堵住了，本來應該得到血液的那一塊心肌，現在得不到。身體很恐慌，馬上釋放腎上腺素，而在這個情況下，你本來就已經處於高腎上腺素狀態。腎上腺素會讓心臟跳得更快。而這會讓心臟消耗更多氧氣，而它現在根本沒有氧氣可以消耗。

請繼續往下閱讀...

若你發作時是獨處，卡洛斯．賈拉米洛建議，在打電話叫救護車時（打119），第一句話：「我正在發生冠狀動脈事件（心肌梗塞），而且我一個人。」千萬不要忙著形容自己的狀態，像是「我很緊張、我胸口痛、我覺得不舒服。」若口齒不清，也一定要表明：「我正在心肌梗塞，而且我是一個人。」意識還算清楚，記住要把門打開，別讓急救你的人還要費心開鎖。

卡洛斯．賈拉米洛解釋，此時病人的動脈裡正在形成「血栓」，就像血管裡面有一個傷口，大量血小板開始聚集，一層一層堆疊起來，試圖把傷口堵住，很快就形成血塊，而這個血塊就是阻斷血流的原因。

另外一件很重要的事，卡洛斯．賈拉米洛建議心梗發作的人，不是忙著喝水，而是找來阿斯匹靈（Aspirin），至少325mg，要咬碎它，讓它留在口腔裡，因阿斯匹靈中的成分乙醯水楊酸（Acetylsalicylic acid），可以透過舌下靜脈吸收。如果可以，將咬碎藥片留在舌下，他解釋，若直接吞下去，藥物需要經過消化系統與肝臟，可能要30分鐘才會作用，但舌下吸收可能5分鐘就有效。

卡洛斯．賈拉米洛表示，這25分鐘的差距，可能就是存活與死亡的差距。還有千萬不要站著或平躺，最好坐在地上，背靠牆、膝蓋彎曲收起，這樣可以降低心臟前負荷（cardiac preload）。讓心臟在這個時候工作負擔比較小。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法