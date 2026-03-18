透視腸道菌》帕金森病與腸菌變化相關 4法齊下延緩退化

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

帕金森病（PD）是常見的神經退化疾病，以α-突觸核蛋白錯誤摺疊為特徵。臨床症狀包括靜止性顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩與步態異常。近年研究發現，PD患者腸胃道症狀往往早於運動症狀出現，暗示腸道在病程中扮演重要角色。

發表於 J Integr Neurosci （2023 Oct;22（6）:157） 的綜述回顧了「腸道微生物–大腦軸」與PD之間的最新研究進展。作者指出，腸道神經系統與中樞神經系統之間存在神經、免疫與內分泌多層次的雙向溝通，腸道菌失衡與PD發病有密切關聯；PD患者腸道菌獨特變化可能影響疾病進程。文中也評估了現有PD治療策略，包括益生菌、糞菌移植、飲食調整以及相關藥物療法，並指出「腸道菌介入」可能成為未來治療帕金森病的新方向。

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帕金森病的研究顯示，它不只是「大腦的疾病」，而是一條橫跨腸道、免疫與神經系統的「腸–腦軸疾病」。腸道菌相的平衡與多樣性對神經健康有長期影響；當腸道菌失衡時，不僅會出現腸胃不適，也可能提前啟動發炎、免疫失調與神經退化。這提醒我們，日常飲食、生活型態和腸道菌保養是保護大腦的基礎。均衡飲食（多纖維、少加工）、規律作息、適度運動、益生菌或發酵食物的攝取，都有助於維持腸道菌健康。未來隨著研究進展，「個人化微菌營養」和益菌療法或許能成為延緩帕金森病與其他神經退化疾病的新選項。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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