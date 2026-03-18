自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》帕金森病與腸菌變化相關 4法齊下延緩退化

2026/03/18 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

帕金森病（PD）是常見的神經退化疾病，以α-突觸核蛋白錯誤摺疊為特徵。臨床症狀包括靜止性顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩與步態異常。近年研究發現，PD患者腸胃道症狀往往早於運動症狀出現，暗示腸道在病程中扮演重要角色。

發表於 J Integr Neurosci （2023 Oct;22（6）:157） 的綜述回顧了「腸道微生物–大腦軸」與PD之間的最新研究進展。作者指出，腸道神經系統與中樞神經系統之間存在神經、免疫與內分泌多層次的雙向溝通，腸道菌失衡與PD發病有密切關聯；PD患者腸道菌獨特變化可能影響疾病進程。文中也評估了現有PD治療策略，包括益生菌、糞菌移植、飲食調整以及相關藥物療法，並指出「腸道菌介入」可能成為未來治療帕金森病的新方向。

帕金森病的研究顯示，它不只是「大腦的疾病」，而是一條橫跨腸道、免疫與神經系統的「腸–腦軸疾病」。腸道菌相的平衡與多樣性對神經健康有長期影響；當腸道菌失衡時，不僅會出現腸胃不適，也可能提前啟動發炎、免疫失調與神經退化。這提醒我們，日常飲食、生活型態和腸道菌保養是保護大腦的基礎。均衡飲食（多纖維、少加工）、規律作息、適度運動、益生菌或發酵食物的攝取，都有助於維持腸道菌健康。未來隨著研究進展，「個人化微菌營養」和益菌療法或許能成為延緩帕金森病與其他神經退化疾病的新選項。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中