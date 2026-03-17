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高雄公費流感疫苗全數用罄 衛生局：抗病毒藥劑仍充足

2026/03/17 16:37
高雄公費流感疫苗全數用罄 衛生局：抗病毒藥劑仍充足

高雄公費流感疫苗全數用罄，抗病毒藥劑仍充足。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（17）日宣布114年公費流感疫苗全數用罄，全市共計接種84萬6750劑，涵蓋率達31.08%，公費流感抗病毒藥劑，尚有2萬餘劑存量無虞，民眾如有如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛等危險徵兆，應儘速就醫投藥。

另為提升新冠免疫保護力，4月7日起，65歲以上長者等高風險族群，可增加接種1劑新冠疫苗。

高市衛生局今表示，公費流感疫苗自去（114）年10月1日開放11類對象接種，今日上午已全數用罄；全市公費流感抗病毒藥劑，還有2萬餘劑，存量無虞。

因衛生福利部疾病管制署考量國內流感疫情呈下降趨勢，加上春節前後均未進入流行期，即日起，調整公費流感抗病毒藥劑使用對象如下：

1. 「流感併發重症」通報病例。

2. 「新型A型流感」通報病例。

3. 確診或疑似罹患流感住院（含急診待床）之病患。

4. 未滿5歲及65歲以上之類流感患者。

5. 孕婦及產後兩週內之婦女經評估需及時用藥者。

6. 肥胖之類流感患者（BMI≧30或未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位）。

7. 具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者）或流感高風險慢性疾病之類流感患者。

衛生局表示，考量新冠疫苗保護力隨時間遞減，65歲以上長者（原住民為55歲以上）、免疫不全或免疫力低下患者，為感染後易引發重症或死亡高風險族群，鼓勵接種新冠疫苗滿6個月民眾，4月7日起可儘快安排接種第2劑新冠疫苗（莫德納及Novavax擇一，可與第1劑不同廠牌），再提升免疫保護力。

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