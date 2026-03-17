健康網》產後喬骨盆 縮小臀部？醫：無科學根據

網路有不少傳言指稱，婦女產後可以去喬骨盆，讓自己的臀部看起來小一點點，或是把器官推回去。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少網友推薦女性在生產後，可以透過推拿來「喬骨盆」，說是能夠把器官推回去，或是縮小臀部，看起來比較沒這麼胖；蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，這類行為屬於放鬆照護，非醫療行為；但目前並沒有科學證據顯示，這麼做可以推回器官或是縮小骨盆。

蘇怡寧表示，有女網友詢問在產後是否可以做推拿喬骨盆；他直言，「我當然不能阻止你。畢竟在沒有明顯症狀，而且操作方式適當的前提下，這類行為多半屬於放鬆照護，而不是醫療治療。」

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但蘇怡寧強調，目前確實也沒有可靠證據證明，它可以把器官推回去；也沒有證據顯示，喬一喬就能把骨盆變小。事實上，子宮復舊本來就是正常生理過程。

蘇怡寧表示，一般會在產後幾週內逐漸回到接近孕前大小，不是靠外力推回去的。至於很多人在意「生完之後屁股變大」，想靠喬骨盆縮回去。蘇怡寧以科學角度討論，懷孕期間因為荷爾蒙與力學負荷的改變，韌帶會鬆姿勢會變骨盆周邊軟組織與整體體態也會一起改變。所以你看到的屁股變大，很多時候不只是骨頭位置，還包含脂肪分布肌肉張力姿勢代償，以及整體體態變化。

蘇怡寧表示，「這本來就不是單純骨頭喬一喬的問題。不是喀啦一下，就能回到原廠設定的。如果產後真的有骨盆痛下背痛漏尿骨盆下墜感或是功能受到影響等等問題，目前比較有科學根據的對策，是先做正規醫療評估，再依照狀況進行骨盆底肌訓練、或是功能性復健，必要時轉介相關專業處理。」

蘇怡寧表示，若希望自己的情緒被照顧，嘗試看看無妨。「但請不要把它當成醫學上已被證實有效的器官歸位術或骨盆縮小術，現在真的沒有這種東西。如果出現了，我一定第一時間告訴大家。」

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