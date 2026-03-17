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健康網》「別以為10分鐘吞1個便當很猛」營養師：狼吞虎嚥＝血糖炸彈

2026/03/17 17:23

健康網》「別以為10分鐘吞1個便當很猛」營養師：狼吞虎嚥＝血糖炸彈

邊看手機邊吃飯，台中大業診所營養師陳㛄靜指出，容易暴飲暴食，讓血糖失控；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕血糖一直飆高令人很困擾，台中大業診所營養師陳㛄靜指出，血糖控制不好不一定是吃錯食物，而是「怎麼吃」的問題，尤其有人吃太快，大腦還來不及接收到「飽了」的訊號，就已經吃下過多的食物，餐後血糖也容易上升得更快、更高。

陳㛄靜在臉書專頁「大業診所」發文分享，很多人吃飯速度其實非常快，10分鐘就吃完一個便當、邊滑手機邊吃、忙到幾乎不知道自己吃了什麼？這樣用餐模式，可能出現「吃得太快」、「情緒性進食」、「沒有覺察份量」等問題。

陳㛄靜建議，把速度慢下來，從狼吞虎嚥」變成「細嚼慢嚥」，身體其實會出現，「比較不容易暴飲暴食」、「餐後血糖波動比較小」、「 壓力荷爾蒙下降」、「對甜食與高熱量食物更有覺察」等，她解釋，這就是所謂的 「正念飲食」，但不是節食更不是減肥流行法，而是重新學會感受 飢餓、飽足與情緒。可以試試以下3個作法：

●吃飯前先深呼吸3次：
讓身體從「戰鬥模式」轉成「消化模式」。

●吃飯時放下手機、不看電視：
別再讓手機變成配菜。

●吃之前問自己2個問題：
「我真的餓嗎？」及「我現在吃，是身體需要，還是情緒影響？」

當調整吃飯習慣後，陳㛄靜指出，用餐速度放慢、專心吃飯，身體通常會很正面回應，血糖變得更加穩定。

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