健康網》春分帶來生命力 中醫談飲食建議

春分即將到來，也許你已經去賞過櫻花了。中醫師王大元表示，氣溫與濕度的變化，常讓人容易出現感冒、過敏、皮膚搔癢或身體疲倦。（讀者提供）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，一年之中最溫柔的節氣「春分」在3月20日到來，此時太陽直射赤道，白天與黑夜幾乎等長，寒與暖、陰與陽，在天地之間達到平衡，人也會感受到一股茁壯生長的生命力。

王大元表示，春分的天氣多變，時而暖陽微照，時而陰雨綿綿。俗語說：「春分落雨到清明」、「春天後母面，欲變一時間」，氣溫與濕度的變化，常讓人容易出現感冒、過敏、皮膚搔癢或身體疲倦的情況。外出時建議準備一件薄外套與雨具，適度保暖，避免風邪與濕氣侵入身體。

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在中醫的觀點中，春屬木與肝相應。春天是養肝的季節，人體陽氣升發，需要肝氣也跟著舒展才行。如果肝氣鬱結不暢，容易出現情緒煩躁、失眠或消化不良等情況。因此春分養生的重點，在於疏肝理氣、調和陰陽，讓身心保持輕盈與平衡。

飲食方面建議以清淡溫和、寒熱平衡為原則，可以多攝取當季的新鮮蔬果。中醫認為酸味入肝，適量的酸味能幫助啟動肝氣，例如少量果醋、梅子或淡淡酸香的花草茶，都能讓身體在春天更加舒暢。

同時王大元提醒，春季濕氣逐漸加重，若出現倦怠無力、身體沉重、食慾不振或下肢水腫等情況，往往與濕氣偏重有關。平日可輕按3個常見保養穴位：百會、風池和足三里。每天揉按約3至5分鐘，感到微微酸脹即可，有助提神醒腦、促進循環，也能幫助身體調整氣機。

春分是一個萬物平衡、氣機舒展的節氣。當百花盛開時，不妨放慢腳步，讓身體順應自然的節律。

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