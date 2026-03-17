自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》白宮幕僚長威爾斯罹乳癌 專家揭高風險族群一次看

2026/03/17 15:33

美國總統川普（左）表示，白宮幕僚長威爾斯（右）被診斷出罹患早期乳癌。（法新社）

美國總統川普（左）表示，白宮幕僚長威爾斯（右）被診斷出罹患早期乳癌。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普16日在社群平台發文表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）被診斷罹患早期乳癌，稱她是「我認識最堅強的人之一」。有關乳癌危險因子，根據衛福部衛教資料指出，包含初經早、停經晚、30歲後才生第1胎、具有乳癌家族史者；後天危險因子則包含吸菸、飲酒等，預防方法除注意危險因子外，也要建立健康的生活型態，規律運動，適時釋放身心壓力。

現年68歲的威爾斯是川普的長期盟友，從競選共同總幹事一路晉升為他最親近的顧問與參謀。川普在其「真實社群」（Truth Social）平台上表示：「在治療期間，她幾乎會全職待在白宮，這讓我身為總統感到非常高興！她很快就會比以往更好！」

乳癌危險因子

根據衛福部衛教資料表示，乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：吸菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

美國癌症研究所指出，38%的乳癌可被預防，因此，女性們除了注意自己是否有上述的乳癌風險因子外，也要養成健康的生活型態，健康飲食、規律運動，適時釋放身心壓力。

乳房X光攝影檢查為有效篩檢工具

國民健康署補助之「乳房X光攝影」是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。

除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也務必儘速就醫。

早發現早治療，乳癌並非不治之症。愛自己、家人及身旁的親朋好友，國健署邀請女性朋友攜手做乳癌篩檢，呼籲45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國43年次至68年次）及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國68年次至73年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療。

相關新聞請見

白宮幕僚長威爾斯罹患早期乳癌 川普力挺讚其堅韌不拔

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中