健康網》白宮幕僚長威爾斯罹乳癌 專家揭高風險族群一次看

美國總統川普（左）表示，白宮幕僚長威爾斯（右）被診斷出罹患早期乳癌。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普16日在社群平台發文表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）被診斷罹患早期乳癌，稱她是「我認識最堅強的人之一」。有關乳癌危險因子，根據衛福部衛教資料指出，包含初經早、停經晚、30歲後才生第1胎、具有乳癌家族史者；後天危險因子則包含吸菸、飲酒等，預防方法除注意危險因子外，也要建立健康的生活型態，規律運動，適時釋放身心壓力。

現年68歲的威爾斯是川普的長期盟友，從競選共同總幹事一路晉升為他最親近的顧問與參謀。川普在其「真實社群」（Truth Social）平台上表示：「在治療期間，她幾乎會全職待在白宮，這讓我身為總統感到非常高興！她很快就會比以往更好！」

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乳癌危險因子

根據衛福部衛教資料表示，乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：吸菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

美國癌症研究所指出，38%的乳癌可被預防，因此，女性們除了注意自己是否有上述的乳癌風險因子外，也要養成健康的生活型態，健康飲食、規律運動，適時釋放身心壓力。

乳房X光攝影檢查為有效篩檢工具

國民健康署補助之「乳房X光攝影」是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。

除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也務必儘速就醫。

早發現早治療，乳癌並非不治之症。愛自己、家人及身旁的親朋好友，國健署邀請女性朋友攜手做乳癌篩檢，呼籲45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國43年次至68年次）及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國68年次至73年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療。

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